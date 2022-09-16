黎明新歌被指激似姜濤《蒙著嘴說愛你》 同一句洗腦歌詞無限Loop
MV大玩小確幸
黎明今年終於推出新廣東歌《一生幸福》，由 WE5 作曲，林日曦填詞，何丙編曲及監製，歌詞甜蜜滿瀉，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生。 MV請來恩愛夫妻王丹妮和羅孝勇 擔任主角，兩人穿上白色婚紗和禮服的他們，卻在廚房、浴室發生連串災難式意外，令二人手忙腳亂，最後大家一同面對困難。
歌曲勁似姜濤《蒙著嘴說愛你》
不過就有網民表示，《一生幸福》歌詞每段首句，例如唱到「承諾吐出的一刻 我想變成新生」「餘下半生的光陰 也許意外紛紛」甚至「無論要幾多分身 也要你幸福一生」時，會發現它的旋律與姜濤的《蒙著嘴說愛你》「So I say I love you 只有愛恆久不枯」的旋律十分相似，更覺得是同一句在無限Loop，非常易記夠洗腦！
馬上進行歌曲比較
立即聽《一生幸福》MV：
蒙著嘴說愛你MV：
創作團隊非第一次惹「合成」嫌疑
以林日曦填詞 編曲為何丙的創作團隊，對上一首歌是Lab主唱的《你是我的病》，推出後曾經被部分樂迷網民質疑其歌曲很像林家謙的《隔離》和《紅綠燈》。
我是你的病MV：
隔離MV：
《一生幸福》歌詞
主唱 : 黎明 曲：WE5 詞：林日曦 編 / 監：何丙
承諾吐出的一刻 我想變成新生
去努力 學了解 學敏感
容忍、配合、溝通、夜瞓
夜半為你 學苦水分半羹
餘下半生的光陰 也許意外紛紛
我亦能 學細心 學勇敢
受傷、怪病、行雷打風窗邊水浸
患難與共 暖住你的手溫
無論要幾多分身 也要你幸福一生
這願望太過重 然而是必須發生
幸福不會是 只得光 沒黑喑
是在最壞氣候 遮風擋雨來實行
無懼要天天瞓身 也要你幸福一生
即便碰上惡霸 我行前捱幾棍
能擔起責任 除蟲趕蟻不手震
抬頭發現隕石 我可飛身 防止它向着你飛近
羅曼蒂克這一科 怕且會拿低分
仰望時 沒皺紙 沒雪粉 自知我笨
無韓式心心小手印 仍然會用歲月 噴出真心
無論要幾多分身 也要你幸福一生 這願望太過重
然而是必須發生 幸福不會是 只得光 沒黑喑
是在最壞氣候 遮風擋雨來實行
無懼要天天瞓身 也要你幸福一生
即便碰上惡霸 我行前捱幾棍
能擔起責任 除蟲趕蟻不手震
憑誠意在發誓 你請等等
幸福很遠但會走近 幸福很遠但會走近
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