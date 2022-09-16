黎明新歌被指激似姜濤《蒙著嘴說愛你》 同一句洗腦歌詞無限Loop

黎明推出新廣東歌《一生幸福》，由 WE5 作曲，林日曦填詞，何丙編曲及監製，歌詞甜蜜滿瀉，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生，不過網民聽下聽下發現曲調似曾相識，腦海更加浮起姜濤的飲歌。