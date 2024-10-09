黎明新歌《七十二變》MV驚喜登場 潮玩AI技術 嚴選9大角色彩蛋
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天王黎明嘅創意真係無窮無盡！黎明（Leon）於今日（10月9日）突然發布了全新的廣東歌曲《七十二變》。這首歌的音樂錄影帶（MV）全部內容均採用AI技術生成，展示了黎明的創新精神。
黎明以AI變身多個經典角色
在MV中，黎明化身為多個經典和有趣的角色，包括技安、湯漢斯、包租婆、斷水流大師兄、燈神和少年賭神等。其中，「Leon版湯漢斯」和「年輕版黎小軍」更是重現了經典電影《甜蜜蜜》的片段，讓人感受到懷舊的魅力。Leon在社交平台上的發文也充滿了玩味和神祕感：「秋風起！巴B Q！咪著涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌 之 黑話題：『七十二變』」。
創意合作背後故事
這首《七十二變》的歌詞是由《100毛》創辦人之一的林日曦填寫。黎明和林日曦的合作歷史悠久，他們曾於2016年和2017年合作拍攝咖啡品牌的廣告系列。此外，林日曦也曾在2022年為黎明創作了鼓勵香港人的歌曲《Good Luck》，以及同年推出的《一生幸福》。
網友：Leon 永遠走在最前
網友聽完呢首創意再加玩味十足嘅新歌，紛紛激讚：「黎明真係好正」、「Leon 永遠走在最前」、「有斷水流大師兄份」、「只可以講Leon 永遠都比到人新鮮感」、「永遠快人百步」
1.《功夫》包租婆
2.孫悟空
3.高進扮高傲
4.《破壞之王》斷水流大師兄
5.阿拉丁燈神
6.《甜蜜蜜》黎小軍
7.《劫後重生》湯漢斯
8.技安
9.火影忍者鼬太知
圖片來源：《七十二變》MV、《少年賭神》、《破壞之王》