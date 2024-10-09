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黎明新歌《七十二變》MV驚喜登場 潮玩AI技術 嚴選9大角色彩蛋

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天王黎明嘅創意真係無窮無盡！黎明（Leon）於今日（10月9日）突然發布了全新的廣東歌曲《七十二變》。這首歌的音樂錄影帶（MV）全部內容均採用AI技術生成，展示了黎明的創新精神。

黎明以AI變身多個經典角色

在MV中，黎明化身為多個經典和有趣的角色，包括技安、湯漢斯、包租婆、斷水流大師兄、燈神和少年賭神等。其中，「Leon版湯漢斯」和「年輕版黎小軍」更是重現了經典電影《甜蜜蜜》的片段，讓人感受到懷舊的魅力。Leon在社交平台上的發文也充滿了玩味和神祕感：「秋風起！巴B Q！咪著涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌 之 黑話題：『七十二變』」。

創意合作背後故事

這首《七十二變》的歌詞是由《100毛》創辦人之一的林日曦填寫。黎明和林日曦的合作歷史悠久，他們曾於2016年和2017年合作拍攝咖啡品牌的廣告系列。此外，林日曦也曾在2022年為黎明創作了鼓勵香港人的歌曲《Good Luck》，以及同年推出的《一生幸福》。

網友：Leon 永遠走在最前

網友聽完呢首創意再加玩味十足嘅新歌，紛紛激讚：「黎明真係好正」、「Leon 永遠走在最前」、「有斷水流大師兄份」、「只可以講Leon 永遠都比到人新鮮感」、「永遠快人百步」

1.《功夫》包租婆

黎明 Leon版包租婆。（圖片來源：《七十二變》MV）
Leon版包租婆。（圖片來源：《七十二變》MV）

2.孫悟空

黎明 悟空都有？！（圖片來源：《七十二變》MV）
悟空都有？！（圖片來源：《七十二變》MV）

3.高進扮高傲

黎明 Leon重現《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《七十二變》MV）
Leon重現《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《七十二變》MV）
黎明 《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《少年賭神》）
《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《少年賭神》）

4.《破壞之王》斷水流大師兄

黎明 仲扮埋斷水流大師兄。（圖片來源：《七十二變》MV）
仲扮埋斷水流大師兄。（圖片來源：《七十二變》MV）
黎明 斷水流大師兄（圖片來源：《破壞之王》）
斷水流大師兄（圖片來源：《破壞之王》）

5.阿拉丁燈神

黎明 變埋阿拉丁燈神。（圖片來源：《七十二變》MV）
變埋阿拉丁燈神。（圖片來源：《七十二變》MV）

6.《甜蜜蜜》黎小軍

黎明 （圖片來源：《七十二變》MV）
（圖片來源：《七十二變》MV）

7.《劫後重生》湯漢斯

黎明 化身《劫後重生》湯漢斯！（圖片來源：《七十二變》MV）
化身《劫後重生》湯漢斯！（圖片來源：《七十二變》MV）

8.技安

黎明 變成技安（圖片來源：《七十二變》MV）
變成技安（圖片來源：《七十二變》MV）

9.火影忍者鼬太知

黎明 火影忍者鼬太知都出埋！（圖片來源：《七十二變》MV）
火影忍者鼬太知都出埋！（圖片來源：《七十二變》MV）

圖片來源：《七十二變》MV、《少年賭神》、《破壞之王》

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