黎明演唱會｜難擋高漲氣氛即興起舞 新歌《人生遊戲》發放正能量
黎明難擋高漲氣氛 跟跳即引尖叫
另一個熱話就是 Leon演唱《聽身體唱歌》時，Leon坐着唱，舞蹈員落力跳。屏幕上可愛兔仔都出現問Leon為何不跳舞？Leon說：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留比專業dancer跳，我都係專心唱歌。」兔仔再問：「你連『bom唧』兩下都唔識咩？」Leon 笑說：「呢兩下我識呀但唔可以不停『bom唧bom唧』嘛！」說時更即時示範，雙手郁動了一下，笑說：「唱歌算啦！」前晚Leon都說:「有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎!啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」觀眾們都拍手歡呼支持。 不過， Leon演唱《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳，觀眾隨即尖叫！現場歡呼聲震天。Leon自己也忍不住笑出來，現場一片歡樂氣氛。
黎明以歌唱出人生 盼歌迷得到心靈慰藉
今次演唱會，黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再次以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》 。 《人生遊戲》協同香港知名音樂人何秉舜擔任製作人與編曲，林日曦填詞、 WE5 譜曲，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時得到心靈慰藉。詞作通過遊戲的隱喻，形象地描繪了人生面臨的種種選擇與轉折，宛若聆聽一場真實的〝人生遊戲〞，每一局遊戲的起承轉合或許總會伴隨著辛酸，但也有反轉命運、逆轉人生的時刻，〝變動〞不僅是生活的常態，也是人生耐人尋味的〝況味〞。歌曲透過展現『即使面對錯綜複雜的抉擇和每日的錯誤決定，也要保持積極樂觀』的那份心，畢竟人生獨特的際遇可能就在下一個轉彎處。這首歌以其真摯的情感，深刻地觸動了人們內心 最柔軟的地方，希望激勵著每一個聽者在困境面前保持堅定的信念，也期盼讓聽者在疲憊的時候能透過這首歌曲找到持續前行的力量。
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