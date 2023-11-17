黎明演唱會｜難擋高漲氣氛即興起舞 新歌《人生遊戲》發放正能量

10場《Leon黎明紅館演唱會2023》已正式啟動中，首場演出圓滿成功。一眾樂迷對 Leon 今次的演唱會內容編排及歌單都報以極佳回嚮，大讚巨型激光天幕震憾視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背照自拍。同時，對於今次歌單都非常喜愛，皆因樂迷們對Leon 的歌曲都十分熟悉，即時產生共鳴感，更添一份感動！