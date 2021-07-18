黎明演唱會｜孖嘉賓張敬軒跳唱《我的親愛》 軒仔親揭唔敢直呼Leon真相

昨晚（17日）黎明演唱會第八場嘉賓張敬軒，二人都是「早餐界」的代表人物。Leon有「唔可以空肚食早餐」經典金句，而軒仔因為經常分享家傭獨特廚藝而成為「早餐界KOL」，兩人台上講早餐，觀眾笑到拍手。而自認忠粉的軒仔，特別選唱經典快歌《我的親愛》與Leon合唱圓夢，他們更走勻全場跳經典手勢舞，非常High！

文：東方新地｜圖：寰亞圖片