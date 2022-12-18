黎明騷前傳滯銷現場至少7成滿 金句王寒冷警告下講來年願望

一連兩場的《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》今晚（17日）於中環海濱活動空間舉行，是次演唱會由黎明與國際知名時裝設計師Vivienne Tam合作，結合時裝及音樂元素。騷前曾經傳出滯銷，但現場所見高達$13,000的車輛門票位置幾近全滿。