黎明騷前傳滯銷現場至少7成滿 金句王寒冷警告下講來年願望
貴價$13,000門票銷情理想
黎明開騷前曾傳出滯銷的情況，騷前一日網上出現大量劈價至$500的門票出售，更有黃牛以「下次買飛有折」作招萊。不過在開騷前現場所見，全場位置約有7成滿，而最靠近台前、高達$13,000的車輛門票位置就幾近泊滿，當中有不少都是林寶堅尼、法拉利等名車。
是次個唱黎明與國際知名時裝設計師Vivienne Tam合作，二人早於1996年結緣，當時黎明到紐約為《情深說話未曾講》拍MV，在朋友介紹下欣賞Vivienne Tam在當地舉行的時裝設計表演而相識。
黎明化身「原振俠」
黎明在時裝騷後登場，於寒冷天氣警告生效下在海傍開騷，期間曾出現甩嘴情況。黎明唱出多首經典歌曲包括《願你今夜別離去》、《那有一天不想你》、《眼睛想旅行》等。
演唱會以時裝為題，黎明亦有特地介紹身上的皮褸，透露是1990年代拍攝《原振俠》時的戲服，更指外套的鈕扣已經變黑，需要用擦子膠擦白：「所以我相信fashion同歷史都有關係。估唔到件褸都頂得住啲風！」
金句王發功
身為金句王的黎明，在獻唱完多首作品後，走到延伸台，前方車輛門票的觀眾都跑落車圍到台前靠近黎明：「大家保重，大家身體健康，樣樣開心，事事順利。我諗倒數我哋唔會係埋一齊架喇，但我講定倒數後嘅新年願望，新嘅一年2023年，總之你哋心裡面諗一樣嘢，做到七成，好無呀，唔好十成十啦，無十全十美架嘛，做到一半以上已經好好架喇，繼續努力。」
黎明續謂：「新嘅一年俾少啲籍口自己，多啲去做自己可以能力勝任嘅工作，好嗎？好快到Christmas啦，Merry Christmas。就到農曆新年啦，我可能陪你唔到啦，但我係香港喎，恭喜發財啦，講晒架啦。好快到復活節啦，有復活蛋食，之後好快又到暑假，有機會去沙灘時聽下呢首歌啦，聽下歷史歌，《Sugar In The Marmalade》。」
「星夢」拉大隊撐場
鄭欣宜昨晚才剛擔任完ERROR的嘉賓，今晚又為黎明踏台板。到場睇騷的嘉賓有林夏薇、林淑敏、麥秋成與湯怡夫婦、時裝界的譚燕玉，還有一眾《聲夢傳奇》的學員姚焯菲、詹天文、林智樂、潘靜文、文凱婷等。
演唱會前段是由Vivienne Tam主理的時裝騷，早前為黎明新歌《一生幸福》拍MV的王丹妮在時騷的尾段現身，唱出Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，但主要為了黎明而來的台下觀眾反應不大。
推新歌曲調似姜B作品
黎明推出新廣東歌《一生幸福》，由 WE5 作曲，林日曦填詞，何丙編曲及監製，歌詞甜蜜滿瀉，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生，不過網民聽下聽下發現曲調似曾相識，腦海更加浮起姜濤的飲歌。
MV大玩小確幸
黎明今年終於推出新廣東歌《一生幸福》，由 WE5 作曲，林日曦填詞，何丙編曲及監製，歌詞甜蜜滿瀉，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生。 MV請來恩愛夫妻王丹妮和羅孝勇擔任主角，兩人穿上白色婚紗和禮服的他們，卻在廚房、浴室發生連串災難式意外，令二人手忙腳亂，最後大家一同面對困難。
歌曲勁似姜濤《蒙著嘴說愛你》
不過就有網民表示，《一生幸福》歌詞每段首句，例如唱到「承諾吐出的一刻 我想變成新生」「餘下半生的光陰 也許意外紛紛」甚至「無論要幾多分身 也要你幸福一生」時，會發現它的旋律與姜濤的《蒙著嘴說愛你》「So I say I love you 只有愛恆久不枯」的旋律十分相似，更覺得是同一句在無限Loop，非常易記夠洗腦！
馬上進行歌曲比較
立即聽《一生幸福》MV：
蒙著嘴說愛你MV：
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