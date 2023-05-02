黎明演唱會｜「金句王」唱呢首歌怕好尷尬！原因同自己名有關？

一連14場《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》噚晚（1日）揭開序幕，並將於5月至6月期間坐鎮新濠影滙綜藝館演唱。Leon黎明唱咗多首經典情歌，包括《願你今夜別離去》、《送你一瓣的雪花》、《對不起我愛你》等，身為「金句王」嘅黎天王再有新金句，Talk位同樣係高潮所在，當中焦點係佢解釋點解一直以嚟少唱有「黎明」嘅歌，包括《人在黎明》，偏偏原因同自己名字有關？