黎明演唱會｜「金句王」唱呢首歌怕好尷尬！原因同自己名有關？
解釋少唱有「黎明」嘅歌
黎明於首場演出施展渾身解數，盡展巨星風範，以其一貫獨特風格駕馭舞台，在樂迷的歡呼聲中，近距離與他們互動，傾情獻唱多首風靡亞洲的情歌及舞曲，配上全新設計的歌衫、目不暇給的舞台效果，為樂迷送上的非凡演出。此外，黎明毫不吝嗇口才，於演唱會上大放金句，將現場氣氛推至高峰，實現了他於預告片中讓歌迷玩得開心的承諾。佢就解釋點解一直以嚟少唱有「黎明」嘅歌，包括《人在黎明》「因為唱自己個名好尷尬！」不過之後諗通咗，就係唔應該去想自己，事關黎明是解作晨曦，寄語觀眾要聽歌曲的氣氛，隨即唱出《深秋的黎明》！
黎明演唱會上金句連連，認真過癮！他提到跟觀眾交換身份，但又話即刻唔得，因為「都未瓜（死），要投胎，要輪迴」。當Leon唱《一生幸福》時，他問大家是否覺得幸福？之後同大家講，「其實幸福是人與人之間感受及生活日常發生事情裏，產生一種給我們思想和人體有溫暖、開心就代表幸福，而幸福包括很多不同時候，食早餐很簡單，與家人吃飯是幸福，當你一個人在戶外零下10幾度工作，拿着一個番薯，諗起小時候有媽媽為自己煮番薯，也是幸福事，人是會貪心，對幸福有要求，無論什麼情况也祝福大家幸福。」
寄望「8」字帶來幸運
黎明分享是次演唱會系列主題說：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會，攜手將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲，這次特意以「影滙之星」的標誌性8字形摩天輪為演唱會系列命名及打造專屬新濠限定的演出內容，寄望「8」字兩環可以為所來現場觀眾帶來幸運，同時把樂迷與黎明的音樂世界環環緊扣在一起，別具意思。」黎明補充：「我藉此機會能夠與好久不見的亞洲樂迷聚首，以音樂交流共渡一個愉快晚上，場館讓我可以前所未有地與歌迷近距離接觸互動，實在非常難得。今次演唱會是我沉澱過去的演出經驗編排而成的，希望樂迷能夠細心欣賞我作出新的嘗試，感受到我不斷精進娛樂體驗的堅持。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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