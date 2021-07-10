黎明演唱會｜金句王紅館開騷Talk足廿分鐘 首場合唱《蒙著嘴說愛你》召喚姜濤

黎明「Talk & Sing 2021紅館演唱會」7月10至18日舉行，闊別10年後LEON再次踏足紅館開個唱，由於疫情關係，今次只安排場內50%接近舞台的精選座位門票發售，並劃一票價為$880、不設山頂位置，今次主題係「Talk & Sing 」，作為「金句王」的LEON真係Talk足廿分鐘！首場嘉賓仲有林海峰⋯⋯

文：東方新地 圖：經濟一周、東星