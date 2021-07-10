黎明演唱會｜金句王紅館開騷Talk足廿分鐘 首場合唱《蒙著嘴說愛你》召喚姜濤
文：東方新地 圖：經濟一周、東星
《夏日傾情（1993）》vs《蒙著嘴說愛你（2020）》
黎明「Talk & Sing 2021紅館演唱會」首場邀請了林海峰做嘉賓，兩人本來合唱LEON的1993年冧女金曲《夏日傾情》，點知唱到中間曲風一轉，忽然唱出姜濤首熱爆金曲《蒙著嘴說愛你》，現場氣氛旋即變得更熱烈！呢個合唱版連姜濤都有聽到，仲喺IG Story分享咗講多謝！
首場嘉賓林海峰合唱《蒙著嘴說愛你》
林海峰在IG分享了首場幕後花絮，更公開了開騷前兩個禮拜，與LEON有以下真實對話：
J：多謝你邀請我做嘉賓，但係金句王面前我真係唔知噏咩喎？
L：唏jan⋯噏咩，Up to you la 。
J：咁⋯（硬食）好啦，到綵排時我再大概話你聽噏咩啦。
L：唏⋯jan，綵排綵排都不及天意安排啦。
J：（完）
重溫黎明金句、句句實用！
黎明金句，第一次睇唔明，睇多幾次，就發現其實好親民、好有道理同好實用，有網友甚至表示「想當年睇佢d金句淨係係到笑，今日睇呢堆金句幾有哲理」，你哋最鍾意邊句？睇睇網民如何評價「LEON的哲學」：
未完！細數黎明作為老闆10大好人好事！
早年有指黎明在16年以匿名方式捐錢幫助牛頭角迷你倉大火殉職消防員遺屬，而之前也有報道指一位自稱曾係李嘉欣助手及為黎明工作嘅女士Queenie，指22年前跟黎明到北京工作點知期間突然小產，幸得黎明出錢出力幫手先逃過死門關！事隔多年對方想向大恩人黎明表達謝意，而黎明續拋金句回應：
「害過人嘅嘢一定記得，幫過人嘅嘢唔會記得，但一定冇害過人，所以我唔記得。」
黎天王為人及行事低調，做過嘅好事又點止咁少！黎明堪稱圈中最仗義疏財藝人之一，而且佢曾說：「如果錢解決到問題，就唔係問題！」Leon果然講得出做得到，所以好人好事又點止咁少，依家為大家逐一細數！
01.堪稱圈中最好老闆 豪包助手婚宴酒席及首期
跟隨黎明身邊廿年的助手，當年係黎明中學同學，助手本身家貧，工作又不如意，適逢黎明入行，聘請他做助手，薪金亦不俗，二人相知相交，到助手大婚，Leon送了份厚禮，就是一張無銀碼的支票！講明任助手自己填，他早已視助手係兄弟！結果有傳助手唔好意思填，最後Leon包起他婚宴所有使費！咁都未算豪，Leon之後再送錢俾助手置業築愛巢，咁好老闆去邊到搵？
2.七位數醫助手
有位助手跟Leon工作期間，突然患重病，Leon得知後即叫對方放長假休養，更自掏腰包七位數助對方醫病，可見Leon有幾咁仗義疏財，可惜其前助手最終不敵病魔離世。
3.胸襟廣闊EQ超高
從前有一職員K跟隨Leon多年，出名是Leon團隊中的笑柄，撞板多過食飯，有次Leon到電視台錄影慈善節目，要唱改編歌詞的歌，叫阿K舉大字布以防錯漏，點知大字布係有，但成張倒轉咗，任由Leon台上打眼色，阿K都無動於衷，事後黎明不但無鬧爆佢，只係笑笑就算。另有次Leon胃部唔舒服，叫阿K幫手買「消化餅」(即係胃藥)，阿K一去就幾粒鐘，返到嚟帶嘅竟然係「麥維他消化餅」，令人哭笑不得！雖然唔少高層都睇唔過眼叫Leon炒阿K魷魚，但Leon不但冇炒阿K，反而依然對阿K十分好！
4.仗義疏財六位數幫同事度難關
Leon除了對助手豪氣之外，對公司同事亦十分重情重義，曾有同事因出現經濟困難，Leon即自掏腰包六位數幫對方度過難關。
5.食飯應酬冇架子
熱愛摸酒杯底嘅Leon酒量當然有番咁上下，平時食飯應酬少不免會跟不同人敬酒，Leon從不隊冧人，見同事或朋友唔飲得，仲會主動幫手頂酒，所以唔少同事都極之喜歡同Leon食飯，除了佢全冇老闆架子，仲肯為大家着想呢！
6.愛屋及烏助流浪犬
Leon前妻樂基兒出名係愛動物之人，而Leon亦愛屋及烏，主動向有關機構捐六位數幫助流浪犬，認真闊佬！
7.助乞丐解困
Leon無論從前或現在都為唔少慈善機構服務，除咗眾所周知的公益金和Unicef，平時Leon都暗做善事。有次Leon跟助手出街，途中見街邊有一乞丐，Leon頓生惻隱之心，即叫助手有幾多錢俾幾多，之後還番俾助手，乞丐收到後連聲向Leon道謝！
8.出名萬歲王
Leon未紅前，有次出席《勁歌金曲》節目後，拉大隊帶唱片公司同事到當年貴價食堂友和日本料理度開餐，大部分人見到餐牌價錢後個心都離一離，打算叫碗拉麵或小食就算，怎料轉頭侍應送來一枱的天婦羅、刺身和鮑魚等，嚇到個個滴晒汗，最後黎明偷偷將那張近五千元的賬單找數，喺當時嚟講絕對係大數目！
9.蝕賣500萬跑車
Leon熱愛超跑，曾以500萬買入至愛法拉利458 Italia超級跑車，但為了鄰居小朋友，愛車落地兩年後竟割愛蝕讓！事關每次佢開動戰車時，引擎聲發出嘅隆隆聲都嚇親隔籬屋小女孩，Leon知道後唔單止送果籃道歉，仲割愛蝕賣戰車，真係好有愛心呀！
10.禮物贈清潔嬸嬸
Leon平時收到好多fans禮物，例如花、果籃、糖果或其他食物等，Leon又不想浪費，於是會將這些禮物贈與清潔嬸嬸！而剛完成嘅4D演唱會中，Leon亦收到好多fans送嘅禮物，為了環保於是又將後台禮物分派俾其他人！
黎明/林海峰紅館版：《蒙著嘴說愛你》 姜濤回應:「謝謝❤」
黎明客串化老妝做「老黎」
雖然只係54歲，不過之前黎明扮過七八十歲的高齡「老黎」，參演一個年金廣告，以「老人Look」示人，在廣告中與小朋友玩大富翁，教育中年人士要為未來作打算。黎明扮演老人相當專業，不但扮相似到十足，連一舉手一投足都與老人家無異！
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