黎明演唱會｜黎明創新Love U手勢 與鄭伊健大講當年相識經過 「雙雄」聯手擊退疫情
黎明演唱會昨晚（7月15日）邀請到「古惑仔」男神鄭伊健擔任嘉賓，二人在台上不但大講當年相識經過，鄭伊健知道Leon自創了全新的示愛手勢，仲即場活學活用令黎明大為驚喜。
撰文：東方新地｜圖片來源：寰亞娛樂
黎明鬼馬冧粉絲
黎明演唱會《AXA安盛呈獻Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚（15日)舉行第六場，方力申、姚子羚、蘇麗珊等圈中好友捧場；向來金句多多的黎明，今次在台上變身「手勢王」，自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，全場冧爆！
大講相識經過
黎明邀請到男神鄭伊健擔任嘉賓，伊健甫上台就活學活用，在Leon面前率先做出全新示愛手勢，令黎明大為驚喜。之後，伊健提到二人早於2003年因合作電影《雙雄》而認識，並表示當時有兩件事令他感到最深刻：「你記唔記有一場戲喺條好靚嘅隧道拍？嗰度其實係化糞池，當時『沙士』好犀利，喺咁嘅環境拍攝我好驚，但你好淡定，嚟到仲笑住同我打招呼。當時我心諗：我哋一齊拍戲，佢都唔驚，我唔使驚。」Leon笑笑說：「其實我唔知嗰度係化糞池，拍晒返屋企先知道。」全場爆笑。
《雙雄》再現擊退疫情
伊健在台上大讚黎明好有紳士風度：「當年我哋都好鍾意車，有一日我揸咗架車到片場，Leon話想睇吓，我俾條車匙佢，隨便玩啦！佢打開車門無即刻上車，而係坐低，雙腳喺車門外拍拍鞋底先至踏入車廂，因為佢唔想整污糟架車，好有紳士風度，好有禮貌。大家要學呀，好加分架！」Leon自言一直都有這個習慣。伊健又說：「當年我哋拍完套戲，疫情就消失，希望今次我哋第一次紅館合唱之後，疫情盡快消失。」Leon立即與他擊掌叫好，然後他們背對背Chok住合唱《友情歲月》，全場揮動螢光棒大合唱。