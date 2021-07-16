黎明演唱會｜黎明創新Love U手勢 與鄭伊健大講當年相識經過 「雙雄」聯手擊退疫情

黎明演唱會昨晚（7月15日）邀請到「古惑仔」男神鄭伊健擔任嘉賓，二人在台上不但大講當年相識經過，鄭伊健知道Leon自創了全新的示愛手勢，仲即場活學活用令黎明大為驚喜。

撰文：東方新地｜圖片來源：寰亞娛樂