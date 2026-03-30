黎明紅館演唱會｜陳奕迅古巨基企身跳舞變小粉絲 神秘女子瘋狂舞動搶晒鏡

樂壇天王黎明相隔兩年多再踏紅館舞台，一連十場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》於3月22日晚揭開序幕，就連陳奕迅同古巨基齊齊現身支持，兩大天王級人馬都要企起身跟住音樂搖擺，不過最搶鏡嘅竟然係古巨基身旁嘅神秘女子，佢嘅瘋狂應援完全搶晒Eason同古巨基嘅風頭，成為全場焦點！