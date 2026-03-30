黎明紅館演唱會｜陳奕迅古巨基企身跳舞變小粉絲 神秘女子瘋狂舞動搶晒鏡
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樂壇天王黎明相隔兩年多再踏紅館舞台，一連十場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》於3月22日晚揭開序幕，就連陳奕迅同古巨基齊齊現身支持，兩大天王級人馬都要企起身跟住音樂搖擺，不過最搶鏡嘅竟然係古巨基身旁嘅神秘女子，佢嘅瘋狂應援完全搶晒Eason同古巨基嘅風頭，成為全場焦點！
黎明送紅蘿蔔熒光棒搞笑解釋原因
黎明今次紅館演唱會除了大唱無數經典歌曲之外，每場更為入場粉絲送上紅蘿蔔熒光棒應援，相當有心思。Leon在台上笑言：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢俾我，但係你哋係冇問過我想唔想要㗎。所以今日，我送返個紅蘿蔔俾你哋，冇得唔要，等你哋知道嗰個感受。」呢個解釋相當搞笑，亦都展現出Leon一貫嘅幽默感，令現場觀眾笑聲不斷。
陳奕迅古巨基企身應援投入到爆
昨晚有網民於社交網分享了在黎明演唱會上影到陳奕迅同古巨基等人睇騷嘅片段，留言寫道：「Leon唱歌連Eason和古巨基都要蹦起來的」。片段中可見Eason同古巨基都一齊企咗起身，Eason雙手放在身後，隨住黎明嘅歌聲在搖擺身體，而古巨基就手持蘿蔔熒光棒在揮動並搖擺着身體，兩人都睇得頗為投入。
神秘女子瘋狂應援完全搶晒鏡
不過論搶鏡就係古巨基身旁嘅女子，佢手持蘿蔔熒光棒起勢上下舞動且一直跟住黎明唱歌，投入程度完全超越咗Eason同古巨基！呢名女子嘅舉動異常興奮，完全係搶咗兩大天王嘅風頭，成為全場最矚目嘅焦點。佢嘅瘋狂應援表現令人印象深刻，甚至比台上嘅黎明更加吸引眼球，網民都紛紛討論究竟呢位神秘女子係邊個。
網民熱議神秘女子身份引關注
呢名女子嘅身份隨即惹來網民熱議，有指佢係唱片公司高層，連黎明演唱會拜神儀式佢都有在場，可見佢同Leon嘅關係非同一般。網民紛紛留言討論：「呢個女人係邊個嚟㗎？」、「佢比Eason同古巨基仲要搶鏡」、「睇佢咁投入，應該係業內人士」。亦有網民笑言：「Eason同古巨基變咗配角，全場焦點都俾佢搶晒」，足見呢位神秘女子嘅表現有幾咁矚目。
圖片來源：小紅書圖片、小紅書圖片 資料或影片來源：原文刊於新假期