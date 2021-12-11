黎明55歲生日現身陳柏宇個唱爆金句賀壽：我早到，我運氣就唔好

今日(12月11日)是天王黎明的55歲生日，牛一前夕他為《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》個唱做特別神秘嘉賓，一如以往金句王上身，掀起全晚高潮，可能心急返屋企同妻女一齊倒數迎生日，黎明多番自嘲預早到場卻因Rundown延誤遲咗成個鐘先出場，唱完《越夜越有機》就急急腳閃。