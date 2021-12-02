黎明55歲生日快樂 天王金句經典重溫
黎明貴為天王嘅快將55歲，入行至今超過30年，正所謂「薑愈老愈辣」，黎明就愈來愈有智慧，近呢幾年出席大小場合時都會有金句爆出，唔少都值得深思！
撰文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫
黎明隨心兼隨緣
曾經，黎明講過「好多事情可遇不可求，通常有目的有意識去做都唔會成功，反而隨意去做可能有意外之喜。」黎明唔知係咪抱住呢個隨意嘅心態去「造 」，當年宣布自己當爸爸，並表示「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種缘份」呢句就啱啱好match番佢以前講過「有無機會拍拖，同見鬼一樣，都係要講緣分嘅！」
黎明與林海峰爆笑對話
之前黎明搵林海峰（Jan）做演唱會嘉賓，阿Jan就喺社交平台分享番同Leon嘅真實對話，二人妙語連珠，令人捧腹大笑！
J：多謝你邀請我做嘉賓，但係金句王面前我真係唔知噏咩喎？
L：唏jan⋯噏咩，Up to you la 。
J：咁⋯（硬食）好啦，到綵排時我再大概話你聽噏咩啦。
L：唏⋯jan，綵排綵排都不及天意安排啦。
J：（完）
黎明金句深入民心
多年來，黎明唔少金句無厘頭之餘又富有幽默的智慧，依家就等我哋一齊重溫！
「攝影記者就好似我爸爸，文字記者就係媽媽，成日催我幾時生，反而真正嘅父母就冇問過，呢啲自然嘅嘢，自然流程有就會有。」
日催夜催終於催到喇，黎明已經做埋老竇，記者「父母」們倍感安慰～
「有無機會拍拖，同見鬼一樣，都係要講緣分嘅！」
所以小編到依家都未見過鬼，又未拍過拖……
「坎坷過後有艇搭！」
堅呀！情路上波折重重嘅黎明今次真係有艇搭呀！
「借錢如送禮，還錢如乞米。」
非常押韻又非常到肉嘅金句之一，相信有借過錢俾人嘅朋友，都會大力點頭同意。
「核心嘅外圍係核心嘅內圍」
即係外圍定內圍？相信大部分人同小編一樣都好亂……
「我唔可以空肚食早餐。」
呢句話說係來自杜汶澤搞嘅爛Gag，黎明本意是空肚不能食「生冷」的東西，但最後就變咗街知巷聞嘅「空肚食早餐」。
「如果魚柳包裏面嘅魚柳變咗就唔係魚柳包。」
話說黎明曾被問髮型點解多年不變，黎明就話自己早年去英國讀書時已經係咁，呢個係習慣，並以魚柳包做例子。
「結了就婚（分），注了就冊（撤），喝了就酒（走）。」
係黎明當年同樂基兒離婚後對婚姻嘅新睇法。
「如果畀我製造浪漫，我想有一個魔法，可以變走晒啲記者。」
黎明都係想吓好啦，記者朋友們都係搵食啫。
「我豁達，所以我唔介意別人說我不豁達。」
人哋話黎明唔豁達？冇所謂，因為佢夠豁達。明晒。
仲有好多好多，不能盡錄……
- 「衞蘭肥過部電單車」
- 「左手又係肉，手背又係肉。」
- 「有法例之前，都試過醉駕，我飲咗酒揸車叻過平時。」
- 「最近好多豬流感，創作就係咁，係要有靈感。」
- 「只有一個方法，就係唔好去諗有咩方法，繼續做，你做到之後就會知道係用咗咩方法！」
- 「所有嘅美德都可以偽裝，只有修養係內在的。」
- 「男人嘅魅力來自工作，男人一旦退休離開工作，就已經喪失魅力。」
- 「唔好理人哋點睇，反正無論你係好人定賤人，都會有人覺得你係賤人。」
- 「做人做事，踏實好過疊水。」
- 「飲酒要有酒品，影相要有相品。」
- 「我一出世便準備做好地球人。」
- 「我覺得玩風帆同做人一樣，要能屈能伸；同娛樂圈的事業一樣，有起有跌！」
- 「祝大家今晚開心，有一個開心晚上，將一個回憶放喺database入面。」
- 「愛情似香檳，開始時有好多氣，飲後會high，可是香檳氣太多，不宜多飲。」
- 「計不到的，就用猜的，猜一猜最壞有多壞，如果最壞也不是太壞的話，GO。 」
- 「不少人抽到好簽，四肢健全，智力正常，但應該關懷不幸抽到下下簽的人。」
- 「當你有一輛保時捷的時候，千萬不要去想自己失去它的日子，因為當你真得失去它的時候，一定有另一個辦法讓你可以生存下去。」
- 「原則會取締默契，默契會產生更多議題。」
- 「勇氣呢，就係做一啲平時唔習慣做嘅嘢，但一定要挑戰，挑戰產生樂趣。」
- 「同時間競賽，會輸雙倍時間，同時間拍拖，會無輸無贏，真正的贏，是我們都忘記了時間！」