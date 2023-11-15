黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆

黎明演唱會｜一文睇清六大重點 創先河坐定唱快歌 大劉甘比孖住現身撐場

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「四大天王」之一的黎明（Leon）演唱會於昨晚（14日）在紅館開鑼，正式為一連十場的《Leon黎明演唱會2023》打開序幕。黎明的演唱會亦吸引了不少知名人士到場欣賞，包括寰亞老闆林建岳、契爺胡楓、劉鑾雄（大劉）與甘比、邱子傑與太太、DJ Vani、梁文禮、急急子及梁泰來等。演唱會固然精彩，而今次黎明更一改傳統，為大家帶來與別不同的演出。以下將會為大家總結演唱會的六大重點！

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明一連十場的《Leon黎明演唱會2023》昨晚14日）正式開鑼。
黎明一連十場的《Leon黎明演唱會2023》昨晚（14日）正式開鑼。（圖片來源：大會提供）

黎明演唱會｜1.坐定定唱快歌 氣氛一樣high爆

商台DJ梁文禮（阿禮）亦有到場欣賞黎明的演唱會，出名「毒舌」的他對黎明讚不絕口，更狂post限時動態與大家分享演唱會的精彩時刻。而甘比亦同樣分享了演唱會的限時動態，更表示：「真係只有Leon可以坐喺到唱快歌，但大家仍然High High High」，絲毫不影響觀眾投入在表演當中！

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明以「坐定定」的方式去演唱快歌。
黎明以「坐定定」的方式去演唱快歌。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 坐住唱快歌好特別！
坐住唱快歌好特別！（圖片來源：網上圖片）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 甘比大讚雖然黎明坐住唱，但係大家仍然好投入。
甘比大讚雖然黎明坐住唱，但係大家仍然好投入。（圖片來源：IG@kimbeechan_official）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 商台DJ梁文禮都大讚黎明的演出。
商台DJ梁文禮都大讚黎明的演出。（圖片來源：IG@leungmanlai）

黎明演唱會｜2.契爺胡楓開心跟跳 身體力行撐契仔黎明

而作為契爺的胡楓亦睇得十分投入，興奮的他仲企起身跟住音樂一齊跳舞，簡直係身體力行撐契仔的演唱會！梁文禮在限時動態上更表示：「你唔跳，我地跳！契爺都一齊跳！」，仲影住胡楓跳舞的背影，氣氛超級高漲！

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明的契爺胡楓亦有到場支持。
黎明的契爺胡楓亦有到場支持。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 梁文禮透露胡楓睇得非常興奮。
梁文禮透露胡楓睇得非常興奮。（圖片來源：IG@leungmanlai）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 胡楓仲跟住音樂一齊跳舞！
胡楓仲跟住音樂一齊跳舞！（圖片來源：IG@leungmanlai）

黎明演唱會｜3.大劉甘比孖住睇show 揮手跳唱冧甘比

大劉十分投入現場的氣氛，仲睇到企埋起身齊齊跳唱！商台DJ Vani今早於節目《雲妮鍾情》中透露：「目擊大劉甘比跳唱我的親愛」，又爆大劉對住甘比邊唱我的親愛邊甜笑，表示淨係呢一點已經值回票價，仲好睇過大劉開記招！

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 演唱會有不少名人現身，劉鑾雄大劉）與甘比同係其中一員。
演唱會有不少名人現身，劉鑾雄（大劉）與甘比同係其中一員。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 大劉同甘比撐場！
大劉同甘比撐場！（圖片來源：網上圖片）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 大劉視乎睇得好開心。
大劉視乎睇得好開心。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 劉鑾雄大劉）與甘比齊齊出席欣賞演唱會。
劉鑾雄（大劉）與甘比齊齊出席欣賞演唱會。（圖片來源：IG@kimbeechan_official）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 大劉唱我的親愛時更對住甘比甜笑！
大劉唱我的親愛時更對住甘比甜笑！（圖片來源：IG@vanilasky_903）

黎明演唱會｜4.不惜功本做效果座位封閉設置雷射燈

今次Leon演唱會製作團隊不惜功本，將部份座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕的視效再配合龐大的雷射燈設計效果，在結構及製作上的複雜程度，亦打破紅館過往紀錄，為觀眾帶來不一樣的紅館新天空及超震撼的視覺觀感，入場觀眾不論身處哪個角度，均可零死角欣賞到這個完美天幕！

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明的演唱會製作團隊不惜功本打造超震撼的視覺觀感。
黎明的演唱會製作團隊不惜功本打造超震撼的視覺觀感。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 部份座位封閉以設置雷射燈，觀眾任何角度都可以欣賞到天幕。
部份座位封閉以設置雷射燈，觀眾任何角度都可以欣賞到天幕。（圖片來源：大會提供）

黎明演唱會｜5.演唱會新元素 選歌有驚喜

除了嶄新的視效，演唱會亦有不少新元素。Leon演唱《DNA出錯》時，舞蹈員大跳美劇《Wednesday》的中爆紅的魔性喪屍舞。Leon這次的選歌也讓歌迷感到驚喜，有幾首舊歌以往甚少在演唱會演唱，如《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》等，其中《顧家》（同居版）更是首次在演唱會唱出。

黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明的演唱會亦有不少新元素。
黎明的演唱會亦有不少新元素。（圖片來源：大會提供）
黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 黎明 leon 黎明的歌單令歌迷感到十分驚喜。
黎明的歌單令歌迷感到十分驚喜。（圖片來源：大會提供）

黎明演唱會｜6.李嘉欣、三大天王花籃支持

以往黎明開演唱會必定會到場支持的大美人李嘉欣，昨晚則未有現身，只送上花籃祝黎明演唱會good show，錯過了與大劉的世紀見面。而其餘的「三大天王」張學友、劉德華以及郭富城雖然同樣未有到場，但亦有送上花籃支持。

黎明 leon 黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 李嘉欣送上花籃祝黎明good show。
李嘉欣送上花籃祝黎明good show。（圖片來源：IG@vanilasky_903）
黎明 leon 黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 張學友亦有送上花籃支持黎明。
張學友亦有送上花籃支持黎明。（圖片來源：IG@vanilasky_903）
黎明 leon 黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 劉德華同樣送上花籃支持黎明。
劉德華同樣送上花籃支持黎明。（圖片來源：IG@vanilasky_903）
黎明 leon 黎明創先河 快歌坐定唱一樣high爆 郭富城也以送花籃的形式支持黎明。
郭富城也以送花籃的形式支持黎明。（圖片來源：IG@vanilasky_903）

黎明演唱會︱ 黎明《Leon黎明演唱會2023》演唱會完整歌單

1.Good Luck
2.那有一天不想你
3.越夜越有機
4.願你今夜別離去 – 無綫電視劇《原振俠》主題曲
5.情深說話未曾講
6.今夜妳會不會來
7.對不起，我愛你 – 無綫電視劇《今生無悔》插曲
8.人在邊緣 – 電視劇「人在邊緣」主題曲
9.100樣可能
10.一夜傾情
11.愛比我重要
12.但願不只是朋友
13.情緣 – 電視劇｢阿Sir 早晨｣插曲
14.忘記和記
15.我的親愛
16.我這樣愛妳
17.我會像你一樣傻
18.沒名字的歌,無名字的你
19.人在黎明 – 電視劇「今生無悔」插曲

20.夏日燒著了
21.超平凡人的主題曲
22.遲D見
23.我這樣愛妳
24.無名份的浪漫
25.一生幸福
26.沒名字的歌,無名字的你
27.夏日傾情 – 重新唱

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@kimbeechan_official、IG@leungmanlai、IG@vanilasky_903

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