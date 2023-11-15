黎明演唱會｜一文睇清六大重點 創先河坐定唱快歌 大劉甘比孖住現身撐場
黎明演唱會｜1.坐定定唱快歌 氣氛一樣high爆
商台DJ梁文禮（阿禮）亦有到場欣賞黎明的演唱會，出名「毒舌」的他對黎明讚不絕口，更狂post限時動態與大家分享演唱會的精彩時刻。而甘比亦同樣分享了演唱會的限時動態，更表示：「真係只有Leon可以坐喺到唱快歌，但大家仍然High High High」，絲毫不影響觀眾投入在表演當中！
黎明演唱會｜2.契爺胡楓開心跟跳 身體力行撐契仔黎明
而作為契爺的胡楓亦睇得十分投入，興奮的他仲企起身跟住音樂一齊跳舞，簡直係身體力行撐契仔的演唱會！梁文禮在限時動態上更表示：「你唔跳，我地跳！契爺都一齊跳！」，仲影住胡楓跳舞的背影，氣氛超級高漲！
黎明演唱會｜3.大劉甘比孖住睇show 揮手跳唱冧甘比
大劉十分投入現場的氣氛，仲睇到企埋起身齊齊跳唱！商台DJ Vani今早於節目《雲妮鍾情》中透露：「目擊大劉甘比跳唱我的親愛」，又爆大劉對住甘比邊唱我的親愛邊甜笑，表示淨係呢一點已經值回票價，仲好睇過大劉開記招！
黎明演唱會｜4.不惜功本做效果座位封閉設置雷射燈
今次Leon演唱會製作團隊不惜功本，將部份座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕的視效再配合龐大的雷射燈設計效果，在結構及製作上的複雜程度，亦打破紅館過往紀錄，為觀眾帶來不一樣的紅館新天空及超震撼的視覺觀感，入場觀眾不論身處哪個角度，均可零死角欣賞到這個完美天幕！
黎明演唱會｜5.演唱會新元素 選歌有驚喜
除了嶄新的視效，演唱會亦有不少新元素。Leon演唱《DNA出錯》時，舞蹈員大跳美劇《Wednesday》的中爆紅的魔性喪屍舞。Leon這次的選歌也讓歌迷感到驚喜，有幾首舊歌以往甚少在演唱會演唱，如《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》等，其中《顧家》（同居版）更是首次在演唱會唱出。
黎明演唱會｜6.李嘉欣、三大天王花籃支持
以往黎明開演唱會必定會到場支持的大美人李嘉欣，昨晚則未有現身，只送上花籃祝黎明演唱會good show，錯過了與大劉的世紀見面。而其餘的「三大天王」張學友、劉德華以及郭富城雖然同樣未有到場，但亦有送上花籃支持。
黎明演唱會︱ 黎明《Leon黎明演唱會2023》演唱會完整歌單
1.Good Luck
2.那有一天不想你
3.越夜越有機
4.願你今夜別離去 – 無綫電視劇《原振俠》主題曲
5.情深說話未曾講
6.今夜妳會不會來
7.對不起，我愛你 – 無綫電視劇《今生無悔》插曲
8.人在邊緣 – 電視劇「人在邊緣」主題曲
9.100樣可能
10.一夜傾情
11.愛比我重要
12.但願不只是朋友
13.情緣 – 電視劇｢阿Sir 早晨｣插曲
14.忘記和記
15.我的親愛
16.我這樣愛妳
17.我會像你一樣傻
18.沒名字的歌,無名字的你
19.人在黎明 – 電視劇「今生無悔」插曲
20.夏日燒著了
21.超平凡人的主題曲
22.遲D見
23.我這樣愛妳
24.無名份的浪漫
25.一生幸福
26.沒名字的歌,無名字的你
27.夏日傾情 – 重新唱
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