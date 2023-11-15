黎明演唱會｜一文睇清六大重點 創先河坐定唱快歌 大劉甘比孖住現身撐場

「四大天王」之一的黎明（Leon）演唱會於昨晚（14日）在紅館開鑼，正式為一連十場的《Leon黎明演唱會2023》打開序幕。黎明的演唱會亦吸引了不少知名人士到場欣賞，包括寰亞老闆林建岳、契爺胡楓、劉鑾雄（大劉）與甘比、邱子傑與太太、DJ Vani、梁文禮、急急子及梁泰來等。演唱會固然精彩，而今次黎明更一改傳統，為大家帶來與別不同的演出。以下將會為大家總結演唱會的六大重點！