黎明演唱會│Juno做第7場嘉賓 唱〈忘記和記〉向黎明致敬 難忘膽粗粗邀合唱

黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚第7場演出，每晚Leon在台上都會提及麥浚龍（Juno）的〈耿耿於懷〉，昨晚終於邀請了原唱者擔任特別嘉賓，令全場歡呼。Juno與黎明合唱〈忘記和記〉被譽為向Leon 90年代電訊廣告歌致敬，Juno自認有冒險精神，才會速成合作。

撰文：東方新地 圖片：寰亞娛樂