黎明演唱會│Juno做第7場嘉賓 唱〈忘記和記〉向黎明致敬 難忘膽粗粗邀合唱
黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚第7場演出，每晚Leon在台上都會提及麥浚龍（Juno）的〈耿耿於懷〉，昨晚終於邀請了原唱者擔任特別嘉賓，令全場歡呼。Juno與黎明合唱〈忘記和記〉被譽為向Leon 90年代電訊廣告歌致敬，Juno自認有冒險精神，才會速成合作。
撰文：東方新地 圖片：寰亞娛樂
黎明指Juno專唱失戀歌
黎明在第7場請來Juno麥浚龍做嘉賓，Juno一上台，Leon對他說：「頭先講嘅故事係真㗎，真係我朋友個仔嘅失戀故事，我啲歌開心啲，你多啲失戀歌。」然後他發現二人心有靈犀全黑造型，再說：「我鍾意彩色多啲，你鍾意黑白，估唔到今晚襯咗！」
邀合作好冒險
前年Leon與Juno首度合唱〈忘記和記〉，成為多個流行榜冠軍歌，Juno憶述當日邀請Leon合唱，過程是個冒險之旅。Juno在台上說：「我打畀Leon合作之前，我先問Mark（雷頌德），佢立即同我講：唔得㗎，唔得㗎，你算吧啦！我諗住機會一半一半，都打畀Leon試吓啦！而你亦好快答應。每次追求新創作，當中都有冒險成份，好刺激，亦孕育咗我哋嘅合作，我希望唔係只此一次。」
Leon讚Juno有創意
Leon非常認同Juno：「Yes！」又說：「通常我好爽快，畀我諗一晚。嗰次我真係諗咗一晚就答應，因為真係寫得好好。」然後他們合唱〈忘記和記〉，全場觀眾亮起手機燈，紅館變成繁星晚空，非常美麗。當晚前來捧場的還有寰亞傳媒執行董事葉采得、騰訊音樂高層Cussion、蘇志威、佘詩曼、陳伶俐、方皓文和江海迦（Aga）等，阿佘仲睇到好投入，不停揮動手機燈跟住大合唱。