黎瑞恩送女到外國讀書被狙擊 與網民掀罵戰再表忠

48歲的黎瑞恩14年與曾智明離婚後，照顧一對子女的重任落在她身上，日前貼出母女在機場合照，黎瑞恩透露送18歲大女曾凱栭（Sheree）到外國讀書，竟惹來網民熱烈留言，黎瑞恩不甘送女出國變成被狙擊對象，多次親自回覆負評，不但未能平息風波，更引來更多留言，一覺醒來，黎瑞恩再出po，在網上再次掀起罵戰﹗