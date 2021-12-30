黎瑞恩送女到外國讀書被狙擊 與網民掀罵戰再表忠
48歲的黎瑞恩14年與曾智明離婚後，照顧一對子女的重任落在她身上，日前貼出母女在機場合照，黎瑞恩透露送18歲大女曾凱栭（Sheree）到外國讀書，竟惹來網民熱烈留言，黎瑞恩不甘送女出國變成被狙擊對象，多次親自回覆負評，不但未能平息風波，更引來更多留言，一覺醒來，黎瑞恩再出po，在網上再次掀起罵戰﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]黎瑞恩Vivian Lai
黎瑞恩送18歲大女外國讀書 大感不捨
黎瑞恩10月時貼出大女中學畢業照片並寫道「精彩旅途等緊你#快啲甩難」，原來大女決定到外國升讀大學，日前黎瑞恩親自送機並貼出母女攬實合照，留言「希望幾個月之後可以見啦，俾心機，加油」。
黎瑞恩還拖：唔使出動到漢奸咁緊要呀？
有網民送上祝福，黎瑞恩回覆「多謝各位哥哥姐姐嘅鼓勵同祝福﹗」，但有不少網民留追問為何送女到澳洲並留言「點解唔喺中國讀書？」、「果然身體最誠實。」、「口就表忠，做就另一套﹗典型偽人呀﹗」黎瑞恩面對網民洗版追問，亦作出回應：「嘩﹗咩事咁熱鬧呀？點解唔可以外國讀書呢？唔使出動到漢奸咁緊要呀，真係俾你哋笑死我呀，正因為有d科目無，所以咪要去學囉，學完返咪回饋祖國囉，咩事咁大反應呢？」
黎瑞恩不忿被指戴黃口罩：俾多次機會你睇清楚﹗
黎瑞恩指因科目問題而送女到外國讀書，網民唔收貨，繼續狙擊指「應該引導女兒讀國內有嘅科目﹗」、「有咩中國係冇？冇可能﹗」、「點解要去學人哋啲嘢？」同時有網民搵出疑似黎瑞恩的舊po留言，文中批評送子女到外國讀書是「受洗腦教育」及「虛偽的香港人」﹗網民熱烈留言，黎瑞恩再出招回應：「各位施主，你哋放下啦﹗回頭是岸呀﹗」有網民追問黎瑞恩為何戴黃色口罩，黎瑞恩又叫該網民睇清楚先講﹗
黎瑞恩經過一晚跟網民你一言我一語後，翌日一早再出po，文中指「自己的人生自己掌控，朝著自己的路往走，太著急，只會錯失機會，太盲目，只會做錯選擇… 人人都該為自己而活…真正的智者，慢慢走自己的路，活得輕鬆自在，生活也會更有愜意」﹗意指不受負評影響自己的心情，不再跟網民糾纏﹗