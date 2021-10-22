黎耀祥相隔23年再演豬八戒 每次化妝花兩個幾鐘 全為一個原因
曾揚言不想再演豬八戒的黎耀祥，在今年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，相隔23年再度扮演豬八戒，獲讚造型與當年差別不大，依然維肖維妙，但原來這個造型每次都要花上兩個幾鐘去化妝，非常辛苦，他近日接受傳媒訪問，直言會接演這個他在無綫劇《西遊記》系列中的經典角色，全為一個原因。
文：東方新地｜圖：微博@黎耀祥Wayne、微博@梁耀蓮Julia、抖音@laiyiucheung、新傳媒照片庫
黎耀祥 曾兩度扮演豬八戒
現年57歲的黎耀祥現在已貴為三屆視帝，他在1986年加入無綫時由茄喱啡做起，直至1996年拍《西遊記》做豬八戒，才首次孭重飛，並成功入屋，之後1998年的《西遊記（貳）》，孫悟空由張衛健變了陳浩民，但豬八戒依然由黎耀祥擔演。
一人分飾兩角
黎耀祥過往曾多次在訪問中表示因為年紀大體力不繼，也怕破壞從前大家對豬八戒的集體回憶，而不想再飾演豬八戒這個角色，直到今年4月，他到橫店為電影《大夢西遊之五行山》開工，在戲中一人分飾兩角，包括「豬八戒」和「天蓬元帥」。
直認酬勞好好
黎耀祥近日接受傳媒訪問，透露今次再度「出山」扮演豬八戒，全因被對方的誠意打動，他直言今次酬勞好好，導演和製作組亦對他非常優待，專程由北京飛到廣州與他會面，又早兩個星期已為他安排好機票及酒店，誠意十足，讓他難以拒絕。
重現《西遊記》造型
黎耀祥今次飾演的豬八戒，幾乎跟足當年他在《西遊記》中的造型，他透露每次開工都有特技人員專門為他化妝和造型，製作非常認真和嚴謹，每次化妝都要都至少化兩個幾鐘，不過他指今次拍攝不算太辛苦，屬於可以接受的範圍。