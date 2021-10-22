黎耀祥相隔23年再演豬八戒 每次化妝花兩個幾鐘 全為一個原因

曾揚言不想再演豬八戒的黎耀祥，在今年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，相隔23年再度扮演豬八戒，獲讚造型與當年差別不大，依然維肖維妙，但原來這個造型每次都要花上兩個幾鐘去化妝，非常辛苦，他近日接受傳媒訪問，直言會接演這個他在無綫劇《西遊記》系列中的經典角色，全為一個原因。

文：東方新地｜圖：微博@黎耀祥Wayne、微博@梁耀蓮Julia、抖音@laiyiucheung、新傳媒照片庫