黎耀祥內地開工與劉青雲敍舊 細數三十多年相識淵源 盤點圈中9對出生入死好兄弟
文：東方新地｜圖：黎耀祥微博、big big channel截圖
黎耀祥入行全因劉青雲賣廣告
黎耀祥和劉青雲的兄弟情，緣於無綫，黎耀祥入行前已認識劉青雲，之前在無綫營業部當文員，黎耀祥表示因為受到劉青雲所拍的招募廣告影響，而報考了無綫的短期藝訓班﹗黎耀祥加入無綫後同青雲合作過不少劇集，包括有《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《遊戲邊緣》《人在邊緣》等，當時劉青雲已是男主角，而黎耀祥只是二打六，但當時劉青雲對黎耀祥留下好好印象﹗
黎耀祥多得劉青雲鼓勵不放棄追夢
黎耀祥直言自己的演藝生涯，劉青雲對他影響至深的一個人，黎耀祥話：「我成日同人講劉青雲喺演戲理念被人走快十年嘅人，我十年後諗到嘅嘢，佢十年前已經諗通晒﹗而作為一個朋友，佢每次都會鼓勵我，我做咗廿幾年，其實一路都冇乜成績可言，但佢成日都會同我講『你得㗎﹗唔好放棄』，佢真係喺我演藝生涯中，一個好重要嘅人 」
劉青雲對黎耀祥印象深刻是合作86年《銀色旅途》，青雲：「嗰場戲好多爆肚，但冇人接到我，有個人接到我幾句就係佢﹗」劉青雲亦大讚黎耀祥唔止演技好，而且是一個好好的人，劉青雲話：「佢本身個人好有修養，呢樣嘢重要過演戲，一個好嘅人，重要過你喺演技上有幾出色多好多，我覺得人最重要係咁﹗」
盤點9對圈中好兄弟
娛樂圈興姊妹淘聯群結黨，好似胡說八道、七魔女、處女黨、少婦聯盟等等多不勝數，周不時黐頭芒一齊聚會晒愛，仲必然tag埋對方po上網，要畀全世界知佢哋係閨蜜！其實感情好唔使吓吓周圍唱，相比之下男人的浪漫更低調更長情，仲更經得起時間考驗，以下呢9對明星好兄弟就係最佳例子。
1. 鄭伊健 黎諾懿
05年拍攝電視劇 《隨時候命》成為羽 毛球波友，黎諾懿自爆於05至07年間自己最窮困，要住劏房、捱麵包，全靠伊健叫佢去屋企揀衫著見人，又會介紹佢畀相熟導演拍戲，至能夠解困。不過黎諾懿最終都成功報恩，因為佢介紹咗個好老婆蒙嘉慧畀鄭伊健，算唔話得！
2. 周柏豪 袁偉豪
唔係走紅後入 TVB 至結識，周柏豪同袁偉豪原來早於入行前做 model 時已經係舊相識，柏豪自爆當年用 ICQ 主動結識袁偉豪，之後加入娛樂圈仲有問過袁偉豪經驗，家陣新婚嘅袁偉豪仲搬埋入同一屋苑，同柏豪一齊做鄰居。
3. 林峯 吳卓羲
林峯99年入讀藝員訓練班，同遲佢一屆嘅吳卓羲喺電視劇《 大唐雙龍傳 》中碰頭，並一齊走紅、一齊被無綫力捧、一齊長大再一齊離巢外闖。兩人friend 到互相有屋企鎖匙，林峯仲會親自改裝私家版風扇做禮物，買底褲又會買埋兄弟嗰條，仲話一日一個電話好黐纏。
4. 陳奕迅 謝霆鋒
同期出道，又曾經同屬一間唱片公司，陳奕迅、謝霆鋒識於微時，共同經歷過風風雨雨。當紅時已經會結伴傾偈賞月傾天光，謝霆鋒更話過，陳奕迅係唯一一個唔可以幫佢生仔，但會為佢赴湯蹈火嘅人。
5. 梁朝偉 杜德偉
85年參加新秀歌唱大賽入行，杜德偉即與同期剛剛喺電視圈起步嘅梁朝偉結為好友，仲有呂方、鍾鎮濤等大班老死一齊玩大蒲大，個個如今年過五十都定期聚會，彼此開騷、出碟、電影上畫必定到場支持。杜德偉12年娶老婆，梁朝偉都畀面做兄弟團㗎！
6. 古天樂 鄧一君
97年加入電視台冇耐嘅鄧一君，因為拍攝《 美味天王 》同古天樂成為好友，其後更五度合作友情愈嚟愈深厚。鄧一君05年離開娛樂圈，轉行擔任理財顧問，多得老友古仔幫襯，之後開士多賣車仔麵，都有古仔花到人又到。今年開拍電影版《 尋秦記 》古天樂只係開句聲，鄧一君就即刻出山順手過戲癮。
7. 苗僑偉 黃日華
三哥苗僑偉早前接受崔建邦、張秀文主持嘅節目《諸朋好友》 訪問，被問到會帶邊個朋友上嚟，三哥只講咗兩 個字 「黃華」 。三哥同華哥同屬第九屆藝員訓練班，畢 業後同被力捧、同步走紅，一樣喺電視台搵到愛妻，一樣都係老婆奴女奴，四十年來一齊走過高山低谷，華哥仲剖白最近經歷喪妻之痛都係全靠三哥陪伴度過。
8. 張繼聰 張振朗
33歲張振朗明明同40歲張繼聰，無論背景、年齡都有段距離，不過就因為玩復古電單車啱嘴形而相逢恨晚，除咗會約埋一齊玩，仲一齊揸古董電單車遊車河，張振朗女友楊偲泳離巢過檔古天樂旗下，有傳都係張振朗託張繼聰幫手搭路。
9. 蕭正楠 黃祥興
蕭正楠同黃翠如18年4月秘密結婚，不過同年3月已經被黃祥興一個唔小心，喺節目《 1＋1的深情 》爆響口，天大秘密得黃祥興知情，點會唔係老死？原來蕭正楠08年加入 TVB 已經認識黃祥興，基本上一齊長大。