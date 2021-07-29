黎耀祥內地開工與劉青雲敍舊 細數三十多年相識淵源 盤點圈中9對出生入死好兄弟

黎耀祥近月留在內地開工，日前相約同在內地工作的劉青雲敍舊，原來呢段兄弟情已有三十多年，友情在無綫年代時建立。黎耀祥指劉青雲是他演藝歷程上一個很重要的人，對自己影響深遠，私底下感情深厚，黎耀祥指早年事業不順遂全靠劉青雲一直鼓勵﹗圈中何止呢對好兄弟，盤點圈中9對出生入死好兄弟﹗

文：東方新地｜圖：黎耀祥微博、big big channel截圖