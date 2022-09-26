58歲黎耀祥相隔24年再演豬八戒呻辛苦 獲網民讚：食咗防腐劑冇老過
黎耀祥隔24年再演豬八戒
黎耀祥今次參演的電影《大夢西遊之五行山》劇情講述孫悟空（陳信喆飾）大鬧天宮，犯下滔天之罪，菩提祖師捨身取義，換得孫悟空一條生路，被佛祖貶在五行山下懺悔己過。太白金星欲將菩提祖師元神珠送回靈台方寸山，怎料被妖王世元阻攔，太白金星只好求助五行山下孫悟空……
黎耀祥茄喱啡捱到做視帝
孫悟空與豬八戒等一路披荊斬棘，克服種種困難，並最終送回元神珠，完成了自我救贖之路。58歲的黎耀祥現在已貴為三屆視帝，他在1986年加入無綫時由茄喱啡做起，直至1996年拍《西遊記》做豬八戒，才首次孭重飛，並成功入屋，之後1998年的《西遊記（貳）》，孫悟空由張衛健變了陳浩民，但豬八戒依然由黎耀祥擔演。
經典口頭禪勾起集體回憶
黎耀祥在兩齣《西遊記》劇集的口頭禪「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期」更成為經典金句，今次而在《大夢西遊之五行山》中，他亦沒有令觀眾失望，將24年前的豬八戒再次呈現出來，金句亦講足兩次，令網民回憶返晒嚟，還大讚他似無老過，跟當年幾乎一模一樣。
男主角陳信喆被彈學陳浩民
可惜黎耀祥飾演豬八戒這個經典角色，仍無助電影整體質素，特技、劇本及飾演孫悟空的男主角陳信喆都被狠批，陳信喆的造型與化妝都似足陳浩民，但他的演技就得不到網民認同，整體來說就算有經典演員回歸都無補於事。
黎耀祥一人分飾兩角
黎耀祥過往曾多次在訪問中表示因為年紀大體力不繼，也怕破壞從前大家對豬八戒的集體回憶，而不想再飾演豬八戒這個角色，直到去年4月，他到橫店為電影《大夢西遊之五行山》開工，在戲中一人分飾兩角，包括「豬八戒」和「天蓬元帥」。
直認酬勞好好難以拒絕
黎耀祥接受傳媒訪問，透露今次再度「出山」扮演豬八戒，全因被對方的誠意打動，他直言今次酬勞好好，導演和製作組亦對他非常優待，專程由北京飛到廣州與他會面，又早兩個星期已為他安排好機票及酒店，誠意十足，讓他難以拒絕。
每次化妝兩個幾鐘
黎耀祥今次飾演的豬八戒，幾乎跟足當年他在《西遊記》中的造型，他透露每次開工都有特技人員專門為他化妝和造型，製作非常認真和嚴謹，每次化妝都要都至少化兩個幾鐘，不過他指今次拍攝不算太辛苦，屬於可以接受的範圍。
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