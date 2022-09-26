58歲黎耀祥相隔24年再演豬八戒呻辛苦 獲網民讚：食咗防腐劑冇老過

曾揚言不想再演豬八戒的黎耀祥，在去年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，日前上映。相隔24年再度扮演豬八戒，58歲的黎耀祥獲讚造型與當年差別不大，網民大讚：「食咗防腐劑咁個樣冇變過！」原來他這個造型每次都要花兩個幾鐘去化妝，非常辛苦，他接受傳媒訪問，直言會接演這個他在無綫劇《西遊記》系列中的經典角色，全為一個原因。