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58歲黎耀祥相隔24年再演豬八戒呻辛苦 獲網民讚：食咗防腐劑冇老過

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Elaine Yuen

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曾揚言不想再演豬八戒的黎耀祥，在去年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，日前上映。相隔24年再度扮演豬八戒，58歲的黎耀祥獲讚造型與當年差別不大，網民大讚：「食咗防腐劑咁個樣冇變過！」原來他這個造型每次都要花兩個幾鐘去化妝，非常辛苦，他接受傳媒訪問，直言會接演這個他在無綫劇《西遊記》系列中的經典角色，全為一個原因。

黎耀祥相隔24年再度扮演豬八戒，獲讚造型與當年差別不大。
黎耀祥相隔24年再度扮演豬八戒，獲讚造型與當年差別不大。（圖片來源：《大夢西遊之五行山》劇照）

黎耀祥隔24年再演豬八戒

黎耀祥今次參演的電影《大夢西遊之五行山》劇情講述孫悟空（陳信喆飾）大鬧天宮，犯下滔天之罪，菩提祖師捨身取義，換得孫悟空一條生路，被佛祖貶在五行山下懺悔己過。太白金星欲將菩提祖師元神珠送回靈台方寸山，怎料被妖王世元阻攔，太白金星只好求助五行山下孫悟空……

黎耀祥在去年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，日前上映。
黎耀祥在去年4月接拍內地電影《大夢西遊之五行山》，日前上映。（圖片來源：《大夢西遊之五行山》海報）

黎耀祥茄喱啡捱到做視帝

孫悟空與豬八戒等一路披荊斬棘，克服種種困難，並最終送回元神珠，完成了自我救贖之路。58歲的黎耀祥現在已貴為三屆視帝，他在1986年加入無綫時由茄喱啡做起，直至1996年拍《西遊記》做豬八戒，才首次孭重飛，並成功入屋，之後1998年的《西遊記（貳）》，孫悟空由張衛健變了陳浩民，但豬八戒依然由黎耀祥擔演。

據知當年豬八戒第一人選原為吳孟達，但他因為檔期問題而辭演，結果由黎耀祥執二撻後成功上位。
據知當年豬八戒第一人選原為吳孟達，但他因為檔期問題而辭演，結果由黎耀祥執二攤後成功上位。（圖片來源：新傳媒照片庫）

經典口頭禪勾起集體回憶

黎耀祥在兩齣《西遊記》劇集的口頭禪「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期」更成為經典金句，今次而在《大夢西遊之五行山》中，他亦沒有令觀眾失望，將24年前的豬八戒再次呈現出來，金句亦講足兩次，令網民回憶返晒嚟，還大讚他似無老過，跟當年幾乎一模一樣。

八戒黎耀祥的口頭禪「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期」，在電影再次呈現。
八戒黎耀祥的口頭禪「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期」，在電影再次呈現。（圖片來源：《大夢西遊之五行山》截圖）

男主角陳信喆被彈學陳浩民

可惜黎耀祥飾演豬八戒這個經典角色，仍無助電影整體質素，特技、劇本及飾演孫悟空的男主角陳信喆都被狠批，陳信喆的造型與化妝都似足陳浩民，但他的演技就得不到網民認同，整體來說就算有經典演員回歸都無補於事。

黎耀祥 飾演孫悟空的男主角陳信喆被狠批，造型與化妝都似足陳浩民。
飾演孫悟空的男主角陳信喆被狠批，造型與化妝都似足陳浩民。（圖片來源：《大夢西遊之五行山》劇照）
黎耀祥在兩輯《西遊記》中扮演的豬八戒角色深入民心，成為不少觀眾的集體回憶。
黎耀祥在兩輯《西遊記》中扮演的豬八戒角色深入民心，成為不少觀眾的集體回憶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黎耀祥一人分飾兩角

黎耀祥過往曾多次在訪問中表示因為年紀大體力不繼，也怕破壞從前大家對豬八戒的集體回憶，而不想再飾演豬八戒這個角色，直到去年4月，他到橫店為電影《大夢西遊之五行山》開工，在戲中一人分飾兩角，包括「豬八戒」和「天蓬元帥」。

黎耀祥 這部內地電影《大夢西遊之五行山》由今年4月開鏡，拍到8月煞科。
這部內地電影《大夢西遊之五行山》去年4月開鏡，拍到8月煞科。（圖片來源：微博@黎耀祥Wayne）
拍攝這部電影期間，黎耀祥同時接了不少內地商演活動搵真銀，順便和太太Julia一起到在杭州四出旅遊。
拍攝這部電影期間，黎耀祥同時接了不少內地商演活動搵真銀，順便和太太Julia一起到在杭州四出旅遊。（圖片來源：微博@梁耀蓮Julia）

直認酬勞好好難以拒絕

黎耀祥接受傳媒訪問，透露今次再度「出山」扮演豬八戒，全因被對方的誠意打動，他直言今次酬勞好好，導演和製作組亦對他非常優待，專程由北京飛到廣州與他會面，又早兩個星期已為他安排好機票及酒店，誠意十足，讓他難以拒絕。

黎耀祥今次飾演的豬八戒，幾乎跟足當年的造型。
黎耀祥今次飾演的豬八戒，幾乎跟足當年的造型。（圖片來源：抖音@laiyiucheung）

每次化妝兩個幾鐘

黎耀祥今次飾演的豬八戒，幾乎跟足當年他在《西遊記》中的造型，他透露每次開工都有特技人員專門為他化妝和造型，製作非常認真和嚴謹，每次化妝都要都至少化兩個幾鐘，不過他指今次拍攝不算太辛苦，屬於可以接受的範圍。

黎耀祥在片中一人分飾「豬八戒」和「天蓬元帥」兩個角色。
黎耀祥在片中一人分飾「豬八戒」和「天蓬元帥」兩個角色。（圖片來源：微博@黎耀祥Wayne）
黎耀祥表示今次再演豬八戒，感覺係一種回憶同懷念。
黎耀祥表示今次再演豬八戒，感覺係一種回憶同懷念。（圖片來源：微博@黎耀祥Wayne）

撰文：東方新地圖片來源：《大夢西遊之五行山》劇照、微博@黎耀祥Wayne、微博@梁耀蓮Julia、抖音@laiyiucheung、新傳媒照片庫

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