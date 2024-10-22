巾幗梟雄丨黎耀祥5年前不滿TVB劇被鬧「膠」爆Seed反駁 網民：乜X嘢邏輯
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由黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》日前正式播出，視帝黎耀祥5年前的訪問再被翻出，引起討論。黎耀祥在訪問爆Seed為TVB抱不平，怒斥鬧TVB劇「膠」的網民無良心…
巾幗梟雄丨黎耀祥5年前不滿網民負評 爆Seed反駁！
黎耀祥2019年接受傳媒訪問，曾表示認為批評TVB的人好無良心，認為大部分香港人從小睇TVB，直到長大後有學識、賺到錢，就轉個頭回來鬧TVB劇「好膠」。黎耀祥認為大多批評TVB劇「膠」的網民，其實都沒有收看TVB劇，所以根本沒資格鬧TVB劇。黎耀祥直言並不覺得TVB翻拍就題材唔好，因為有好多老人家都未能夠接受新題材。
巾幗梟雄丨網民洗版留言：乜X嘢邏輯
訪問一出即刻惹來網民留言洗版反擊，認為黎耀祥的用字太偏激，而且認為黎耀祥根本不清楚觀眾真正想法：「下 細個睇係因為細個主流媒體係電視報紙電台，而家有網絡好易睇到外國製作，咪有比較囉 有比較咪知你地幾膠，又唔見d人X下Netflix」、「呢個理論有啲問題，即係唔可以接受批評做得唔好，人哋唔可以選擇唔睇嗎？」、「學下發哥，講野過濾100次先講出口，講得快無用。你鍾意一成不變都冇問題㗎，時代拋棄你一定有原因㗎嘛，唔通咁都係觀眾嘅問題？」等。
巾幗梟雄丨事後公開道歉：我唔係聖人
黎耀祥在訪問時的言論引起極大迴響，事後黎耀祥出席活動時，亦有向網民道歉，承認自己的言論太偏激、言詞太過分，令大家產生誤會。自己並沒有要「一竹篙打一船人」的意思，因為自己亦不是聖人，以後會反省自己身為公眾人物，要好好考慮到第三者的感受。
圖片來源：YouTube@TVB、網民留言截圖、TVB