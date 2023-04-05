視帝黎耀祥北上旅遊冇人識 被嘲過目即忘無乜星味
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近年於TVB大量減產，專注北上發展的的視帝黎耀祥，近日就被內地網民在蘇州寒山寺野生捕獲，打扮低調的他卻網民指現場無人認識佢，又被網民嘲諷他打扮太像普通人，過目即忘之餘又無乜星味。
視帝黎耀祥北上旅遊冇人識：朋友們都沒認出來
近日有內地網民在蘇州寒山寺巧遇黎耀祥，在社交平台上傳黎耀祥兩夫婦的近照，並發文道：「救命！！！真的朋友們都沒認出來」。從網民的照片中可見，打扮低調的黎耀祥身穿灰色衛衣，專心拜神上香，周圍亦沒有途人上前索合照，猶如透明人一樣。
網民留言好壞參半 部分讚黎耀祥夠貼地
該帖文一出，引起內地網民廣泛討論，在短短兩日內就有超過900個留言。其中不少留言都讚香港藝人普遍夠貼地，所以一時未能認出乃屬正常；不過亦有部分留言指黎耀祥太冇星味，又指現在內地年輕一代都不認識黎耀祥：「認出來了，但我不知道他叫什麼」、「我不認識，我爸也不認識」、「現在好多小朋友都不認識他們了」、「屬於見到了會覺得眼熟但不會往明星身上想的程度，他看起來太普通人了」
抖音賬號粉絲高達196萬人 寫意到內地賞櫻旅遊
近年北上發展的黎耀祥在開設抖音賬號之後，粉絲人數已經高達196萬人。黎耀祥為了與內地網民交流溝通，亦頻頻更新抖音。近日黎耀祥就頻頻更新於內地賞櫻旅遊的影片，不但與太太Julia牽手漫步於櫻花樹下之外，又在朋友的介紹下周圍覓食，生活優哉游哉超寫意。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@做個很哇塞的女孩、小紅書@rainbow、抖音@黎耀祥、微博@黎耀祥、網民留言截圖