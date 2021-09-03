黎芷珊公開生酮飲食法餐單 激推零運動減磅 豪言：兩星期著的褲細咗兩個碼
55歲「最佳主持人」黎芷珊日前接受傳媒訪問，慨歎自己年紀愈大愈難搵到合適對象，又提到她近年採用生酮飲食法，無需戒口亦無需做運動，亦成功去水腫，全盛時期在短短兩星期內成功減去約7磅體重，所著的褲更可以減去兩個碼，由38碼變成34碼。
文：東方新地｜圖：黎芷珊IG、新傳媒圖片庫
黎芷珊 Dry足9年 歎難搵對象
黎芷珊曾跟張達倫拍拖9年，於2012年和平分手，之後黎芷珊一直單身至今，她直言這9年間一直有人追，但隨著年紀增長，她慨歎好難遇到有感覺的對象，因為覺得再拍拖的話，對方將會陪伴自己終生，所以不能再隨便嘗試，需要落實一個適合的人。
黎芷珊又分享她近年採用生酮飲食法，無需戒口亦無需做運動，亦成功去水腫和達到全身變瘦的效果，全盛時期在短短兩星期內就成功減去約7磅體重，所著的褲更可以著細兩個碼，由38碼變成34碼。
生酮飲食法要攝取70%脂肪
黎芷珊透露生酮飲食法要攝取約70%脂肪，所以在肉類上可以有很多選擇，紅肉、白肉、海鮮都可以食，她平常會食煙肉、煎蛋、希臘乳酪等，生果就會選擇士多啤梨、莓類等果糖分較低的生果。
黎芷珊亦有在訪問中分享自己的一日餐單，包括早餐食煙三文魚芝士奄列，和飲用加入鮮忌廉的防彈咖啡，並用植物代糖代替白砂糖，午餐則食煙肉炒蛋和多菜為主的沙律，而晚餐就食煎牛扒和椰子油炒蛋，她特別提到要用椰子油取代芥花油。