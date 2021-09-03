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黎芷珊公開生酮飲食法餐單 激推零運動減磅 豪言：兩星期著的褲細咗兩個碼

東方新地 - 娛聞

55歲「最佳主持人」黎芷珊日前接受傳媒訪問，慨歎自己年紀愈大愈難搵到合適對象，又提到她近年採用生酮飲食法，無需戒口亦無需做運動，亦成功去水腫，全盛時期在短短兩星期內成功減去約7磅體重，所著的褲更可以減去兩個碼，由38碼變成34碼。

文：東方新地｜圖：黎芷珊IG、新傳媒圖片庫

黎芷珊 Dry足9年 歎難搵對象

黎芷珊曾跟張達倫拍拖9年，於2012年和平分手，之後黎芷珊一直單身至今，她直言這9年間一直有人追，但隨著年紀增長，她慨歎好難遇到有感覺的對象，因為覺得再拍拖的話，對方將會陪伴自己終生，所以不能再隨便嘗試，需要落實一個適合的人。

黎芷珊跟張達倫曾拍拖9年，2012年分手後不但再見亦是朋友，黎芷珊更公開指兩人的關係已昇華至家人。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊跟張達倫曾拍拖9年，2012年分手後不但再見亦是朋友，黎芷珊更公開指兩人的關係已昇華至家人。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊強調自己雖然渴望愛情，但不等於恨嫁，同時認為即使單身都冇咩可怕。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊強調自己雖然渴望愛情，但不等於恨嫁，同時認為即使單身都冇咩可怕。（圖片來源：黎芷珊IG）

黎芷珊又分享她近年採用生酮飲食法，無需戒口亦無需做運動，亦成功去水腫和達到全身變瘦的效果，全盛時期在短短兩星期內就成功減去約7磅體重，所著的褲更可以著細兩個碼，由38碼變成34碼。

黎芷珊指生酮飲食法的去水腫效果甚好，令她面上輪廓變得分明，而且可以全身變瘦，不只局部減肥。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊指生酮飲食法的去水腫效果甚好，令她面上輪廓變得分明，而且可以全身變瘦，不只局部減肥。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊指用生酮飲食法不能食零食，但連肥膏、雞皮都可以食，而且戒糖後，人亦變得更精神。（圖片來源：黎芷珊IG）
黎芷珊指用生酮飲食法不能食零食，但連肥膏、雞皮都可以食，而且戒糖後，人亦變得更精神。（圖片來源：黎芷珊IG）

生酮飲食法要攝取70%脂肪

黎芷珊透露生酮飲食法要攝取約70%脂肪，所以在肉類上可以有很多選擇，紅肉、白肉、海鮮都可以食，她平常會食煙肉、煎蛋、希臘乳酪等，生果就會選擇士多啤梨、莓類等果糖分較低的生果。

現在的黎芷珊身形比以前瘦兩個碼，她表示自己是水腫型，難以控制食慾去達到減肥效果，但透過生酮飲食多吃蔬菜與肉類，低醣低碳高脂卻能keep住瘦。（圖片來源：黎芷珊IG）
現在的黎芷珊身形比以前瘦兩個碼，她表示自己是水腫型，難以控制食慾去達到減肥效果，但透過生酮飲食多吃蔬菜與肉類，低醣低碳高脂卻能keep住瘦。（圖片來源：黎芷珊IG）

黎芷珊亦有在訪問中分享自己的一日餐單，包括早餐食煙三文魚芝士奄列，和飲用加入鮮忌廉的防彈咖啡，並用植物代糖代替白砂糖，午餐則食煙肉炒蛋和多菜為主的沙律，而晚餐就食煎牛扒和椰子油炒蛋，她特別提到要用椰子油取代芥花油。

2013年黎芷珊接受本刊訪問時，仍受水腫問題困擾。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2013年黎芷珊接受本刊訪問時，仍受水腫問題困擾。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黎芷珊曾在2012年的《萬千星輝頒獎典禮》上，憑節目《最佳男主角》奪得「最佳節目主持」獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黎芷珊曾在2012年的《萬千星輝頒獎典禮》上，憑節目《最佳男主角》奪得「最佳節目主持」獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
翌年她再主持節目《最佳女主角》，當時她的褲子仍是38碼。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
翌年她再主持節目《最佳女主角》，當時她的褲子仍是38碼。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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