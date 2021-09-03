黎芷珊公開生酮飲食法餐單 激推零運動減磅 豪言：兩星期著的褲細咗兩個碼

55歲「最佳主持人」黎芷珊日前接受傳媒訪問，慨歎自己年紀愈大愈難搵到合適對象，又提到她近年採用生酮飲食法，無需戒口亦無需做運動，亦成功去水腫，全盛時期在短短兩星期內成功減去約7磅體重，所著的褲更可以減去兩個碼，由38碼變成34碼。

文：東方新地｜圖：黎芷珊IG、新傳媒圖片庫