芷珊約您｜黎芷珊遭網民狠批訪問技巧太表面 疑就住嘉賓內容零突破
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現年58歲的黎芷珊入行多年，在TVB已是位資深的節目主持，多年來訪問過不少巨星，曾於2012年憑藉《最佳男主角》節目在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳節目主持」獎項。她最近主持的清談節目《芷珊約您》，共八集，邀請了多位圈中好友如樂隊溫拿、張敬軒、草蜢、王嘉爾、許志安、陳慧琳及楊千嬅參與。然而，節目播出後，觀眾對黎芷珊的訪問技巧提出批評，認為她的問題設置過於膚淺，未能深入挖掘嘉賓的內心世界。
黎芷珊訪問許志安 未有追問點到即止
在許志安的訪問中，黎芷珊提到了「安心事件」，許志安回應說：「呢個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」儘管這是一個敏感話題，黎芷珊卻未進一步追問，這種點到為止的做法讓不少網民感到失望，認為她的訪問缺乏深度。
黎芷珊訪問楊千嬅 反讓對方主導
另一方面，在楊千嬅的訪問中，楊千嬅坦言曾因為被網絡暴力攻擊而「落難」，半年幾乎失去所有朋友。對此，黎芷珊卻未能有效引導對話，反而讓嘉賓主導了整個訪問過程，對所有答案都只是附和認同，而且問題明顯為討好受訪者設計。
觀眾反應兩極：甘都要插？
這種情況再次引發了網民的不滿，他們在討論區中表示：「你想觀眾點樣？睇你phonebook(電話簿)有幾星級？不要這樣啊，不要學人成為令觀眾失望的人啊。」然而，也有部分觀眾對黎芷珊的表現持正面評價，認為她的訪問讓他們對嘉賓有了新的認識，並留言支持：「我覺得好好睇喎，真係全靠佢訪問，令到我哋對嗰啲藝人改觀」、「甘都要插？唔鍾意未唔好睇囉，仲幫人收視。」
圖片來源：TVB