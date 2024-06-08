芷珊約您｜黎芷珊遭網民狠批訪問技巧太表面 疑就住嘉賓內容零突破

現年58歲的黎芷珊入行多年，在TVB已是位資深的節目主持，多年來訪問過不少巨星，曾於2012年憑藉《最佳男主角》節目在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳節目主持」獎項。她最近主持的清談節目《芷珊約您》，共八集，邀請了多位圈中好友如樂隊溫拿、張敬軒、草蜢、王嘉爾、許志安、陳慧琳及楊千嬅參與。然而，節目播出後，觀眾對黎芷珊的訪問技巧提出批評，認為她的問題設置過於膚淺，未能深入挖掘嘉賓的內心世界。

