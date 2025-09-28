五星總廚Jayson奮鬥史｜曾被罰鯨吞4碟回頭粉麵 黎芷珊新節目揭秘香港匠人辛酸？
金牌司儀黎芷珊首度主持飲食節目《香港美食匠人》，在9月29日晚首播的節目中，即揭開五星酒店總廚鄧家豪（Jayson）的辛酸史！鏡頭前風光的他，原來入行初期曾被罰一個下午鯨吞四碟客人退回的粉麵，場面震撼。究竟他如何由低做起，反傳統在29歲當上總廚？
黎芷珊直擊Jayson廚房 品嚐魚子醬雞粥脆皮花膠
《香港美食匠人》頭炮拜訪的名廚，是年僅29歲便接掌擁有30年歷史五星級酒店中菜廳的行政總廚鄧家豪（Jayson）。黎芷珊深入廚房重地，品嚐多道由Jayson精心炮製的招牌菜，包括老菜脯明爐燒鵝、乾炒本地牛柳陳村粉，以及極具創意的魚子醬雞粥脆皮花膠。當中的薑蔥汁煎蟹鉗更令黎芷珊一試難忘，大讚：「同我expect傳統嘅薑蔥蟹好唔同，好精緻！」Jayson擅長將傳統粵菜解構再重組，以創新手法演繹，早前更憑一道「杏仁濃湯鮮花膠」震撼業界，展現出新世代廚師的無比創意與功架。
總廚Jayson親述入行辛酸 一個中午硬食四碟回頭麵
在分享奮鬥史時，Jayson坦言最難忘的經歷是在第一份高級餐飲工作時，因犯錯而被迫吃下客人退回的食物。他親述當時的震撼教育：「嗰間餐廳，客人覺得有問題嘅嘢食會攞番入嚟，大廚會叫你食番晒佢。我試過一個中午食咗四碟粉麵，然後佢晏啲會問你碟嘢有乜問題…呢個對於我係爆發性成長。」正是這種嚴苛的訓練，讓Jayson從基本功到創新菜式都一絲不苟。他更透露自己最大的心願，是希望能推出一本「香港粵菜指南」，期望能為整個粵菜體系帶來進步，足見他對粵菜的熱愛與承擔。
民間高手同樣搏命 凌晨三點半開工只為一塊靚牛
節目除了星級名廚，亦走訪多位同樣充滿執著的「民間高手」。其中，騸牯牛金牌買手莫景雄先生，為了確保牛肉質素，他與超過15名員工，每日凌晨3點半便要開工劏肉，並在4點15分前將牛肉送回店舖拆骨，對不同部位的特性瞭如指掌。為保持牛肉在最佳狀態，單是雪櫃的投資便高達100萬港元。另一位高手呂賢豪先生，則堅持以繁複工序炮製碗仔翅和生菜魚肉，湯底用上鮮雞、豬骨及金華火腿熬製三小時以上，魚肉更以黃門鱔打膠製成。他傳承父親的理念：「想啲食客食完唔會淨係話醫肚，而係食落去有益。」據悉，節目後續更會拜訪由前港姐謝寧主理的曲奇店，發掘更多美食背後的故事。
