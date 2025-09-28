五星總廚Jayson奮鬥史｜曾被罰鯨吞4碟回頭粉麵 黎芷珊新節目揭秘香港匠人辛酸？

金牌司儀黎芷珊首度主持飲食節目《香港美食匠人》，在9月29日晚首播的節目中，即揭開五星酒店總廚鄧家豪（Jayson）的辛酸史！鏡頭前風光的他，原來入行初期曾被罰一個下午鯨吞四碟客人退回的粉麵，場面震撼。究竟他如何由低做起，反傳統在29歲當上總廚？