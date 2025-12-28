42歲黎若雪第4年參賽終圓夢｜《中年好聲音4》躋身100強背後故事感動評審
42歲美容師黎若雪在《中年好聲音4》第6集中終於實現了多年來的夢想，成功躋身100強並獲得評審一致好評。這位堅持不懈的參賽者背後有著令人動容的故事，她的表現不僅征服了現場評審，更讓觀眾見證了什麼叫做永不放棄的精神。
中年好聲音4｜黎若雪四年追夢終圓夢
現年42歲的黎若雪職業為美容師，今年已經是她第四次參加《中年好聲音》。令人驚訝的是，前三年她都未能成功進入100強，但她從未因此放棄追夢的決心。今年終於如願以償，首度躋身100強，這份堅持讓現場評審都為之動容。黎若雪在節目中透露，她之所以如此執著於參加比賽，全因為想要見肥媽一面，她表示自己19歲時曾參加歌唱比賽，當時肥媽也是評判，這份情結一直延續至今。
中年好聲音4｜黎若雪 《愛是最大權利》展現實力獲好評
黎若雪在第6集中選唱了《愛是最大權利》這首經典歌曲，她的演繹獲得了評審們的一致讚賞。肥媽對這位忠實粉絲讚不絕口，稱讚她「把聲好靚，同埋你係揀啱歌，好揮灑自如，好享受個舞台」。黎若雪在台上的表現確實展現了她多年來的努力和進步，證明了堅持的力量。
海兒大讚黎若雪精神可嘉
評審海兒對黎若雪的堅持精神特別有感觸，她在節目中表示「三次都入唔到100強，第四次都要繼續去，呢種態度我係好被Inspired。因為唔放棄個個都知要唔放棄，但係咪真係個個可以做到呢？」海兒的這番話道出了黎若雪最珍貴的品質，就是在面對挫折時依然能夠堅持初心，繼續追求夢想的勇氣。
《中年好聲音4》第6集其他亮點
除了黎若雪的勵志故事外，第6集還有其他精彩內容：
- 35歲配音員陳旭培演唱《Careless Whisper》成為五燈選手
- 36歲陳穎詩以《I Will always love you》展現巨肺實力，令張佳添拍手叫好
- 42歲家庭主婦何晶晶演唱《女神》
- 周國豐、張佳添在節目中連環爆金句
- 海兒投入表情包及展現黑絲美腿造型
