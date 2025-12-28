42歲黎若雪第4年參賽終圓夢｜《中年好聲音4》躋身100強背後故事感動評審

42歲美容師黎若雪在《中年好聲音4》第6集中終於實現了多年來的夢想，成功躋身100強並獲得評審一致好評。這位堅持不懈的參賽者背後有著令人動容的故事，她的表現不僅征服了現場評審，更讓觀眾見證了什麼叫做永不放棄的精神。