黎諾懿細仔「小冬牛」出世 重7磅似足哥哥 太太李潔瑩封肚唔追女

現時41歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，終於在今年6月生日時宣布追B成功！而今日（10/12），黎諾懿宣布細囝出世，恭喜晒！