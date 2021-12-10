黎諾懿細仔「小冬牛」出世 重7磅似足哥哥 太太李潔瑩封肚唔追女
現時41歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，終於在今年6月生日時宣布追B成功！而今日（10/12），黎諾懿宣布細囝出世，恭喜晒！
文：東方新地｜圖：黎諾懿提供及李潔瑩IG
細仔花名「小冬牛」
喺今日較早時間，黎諾懿先在IG分享「一家四口」的太太孕肚全家福，豈料到咗晚上，黎諾懿就宣布細仔出世，太太潔瑩在半山嘉諾撒醫院開刀為他誕下了愛兒，重7磅，母子平安。黎諾懿受訪時表示：「始終第二次啦，其實就冇咁緊張嘅！佢一出世個樣同小春雞細個個樣一樣㗎！我估佢大個都會好似哥哥個樣。同埋佢個乳名叫做『小冬牛』囉！（小冬牛嘅意思係？）大仔就叫做『小春雞』，因為係春天出世嘅雞（生肖），『小冬牛』，冬天出世嘅牛（生肖）！」雖然之前黎諾懿打算湊成一個好字追個女，不過黎諾懿就兩個夠晒數喇，老婆亦準備封肚喇！
試盡中西「造人」秘方
黎諾懿於2014年11月11日與李潔瑩（Nicole）結婚，3年後囝囝出世，成為新手爸爸的黎諾懿不時在社交網大晒與兒子「小春雞」的溫馨父子互動，不經不覺「小春雞」現時已有四歲大，據知近年黎諾懿嘗試過不少中西「造人」秘方，但就拒絕人工受孕，最後順利為「小春雞」再添一個弟弟！
當時已踏入38歲陀上第二胎時非常小心，因怕BB「小器」，所以黎諾懿對身邊朋友一律保密，只曾向家族中成員報告喜訊。即使Nicole和朋友們為黎諾懿預祝生日時，就被指面形明顯變得圓潤、腰肢亦變得較粗，而且全程滴酒不沾，也拒食生冷食物。
相隔四年才成功陀上第二胎，黎諾懿對太太這次懷孕十分小心，據知他原定將於下月返內地拍攝網絡大電影，但為了照顧太太，決定全面停工，全天候陪伴在太太身邊待產。
黎諾懿日前帶同「小春雞」與劇集《BB來了》中的女兒「允豬」在活動上聚首，被問到再「造人」成功一事，黎諾懿回應指這一刻不方便透露，總之有好消息就會向大家公布。