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恨生女黎諾懿等足四年 41歲生日疑雙喜臨門喜迎第二胎BB

東方新地 - 娛聞

今日（6月15日）踏入40歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，希望能成功追多個女，湊夠一個「好」字，今日黎諾懿就傳出雙喜臨門，在生日之餘更喜迎第二胎BB！

文：東方新地｜圖：黎諾懿及李潔瑩IG

黎諾懿 停工陪老婆待產

黎諾懿於2014年11月11日與李潔瑩（Nicole）結婚，3年後囝囝出世，成為新手爸爸的黎諾懿不時在社交網大晒與兒子「小春雞」的溫馨父子互動，不經不覺「小春雞」現時已有四歲大，據知近年黎諾懿嘗試過不少中西「造人」秘方，但就拒絕人工受孕，希望能順其自然，為「小春雞」再添一個妹妹。

黎諾懿
李潔瑩家族有接近5億資產，因此黎諾懿與李潔瑩結婚後，被封為「5億駙馬」。（圖片來源：李潔瑩IG）
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李潔瑩曾在07年參選港姐，與張嘉兒、黃智雯、王君馨、趙希洛等同屆，但最終未能打入八強。近年她成為KOL，不時獲邀出席品牌活動，上月她出席活動時，就一直以手臂小心護肚，孕味勁濃。（圖片來源：李潔瑩IG）

直到近日，已踏入38歲的Nicole有傳終於成功陀上第二胎，至今已懷孕兩個多月，因怕BB「小器」，所以黎諾懿對身邊朋友一律保密，只曾向家族中成員報告喜訊。不過日前Nicole和朋友們為黎諾懿預祝生日時，就被指面形明顯變得圓潤、腰肢亦變得較粗，而且全程滴酒不沾，也拒食生冷食物。

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今踏入四歲的「小春雞」，中文名為黎峰睿（Lugus）。（圖片來源：黎諾懿IG）
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黎諾懿去年因要拍攝劇集《刑偵日記》，加上受疫情影響，曾表示追B大計要延期，沒想到今年生B願望終於成真。（圖片來源：黎諾懿IG）

相隔四年才成功陀上第二胎，黎諾懿對太太這次懷孕十分小心，據知他原定將於下月返內地拍攝網絡大電影，但為了照顧太太，決定全面停工，全天候陪伴在太太身邊待產。

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黎諾懿和太太一直恨追女，他曾直言太太不想做高齡產婦，而且怕將來年紀太大，無氣力再同仔女玩。（圖片來源：李潔瑩IG）

黎諾懿日前帶同「小春雞」與劇集《BB來了》中的女兒「允豬」在活動上聚首，被問到再「造人」成功一事，黎諾懿回應指這一刻不方便透露，總之有好消息就會向大家公布。

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黎諾懿日前帶同「小春雞」（左三）出席活動，與劇集《BB來了》中的女兒「允豬」聚首。（圖片來源：黎諾懿IG）
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活動上黎諾懿與小「允豬」表現親密，「冧女」冧到出面。（圖片來源：黎諾懿IG）
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「小春雞」亦同「允豬」玩得好Friend，看來「小春雞」都好想有個小妹妹！（圖片來源：黎諾懿IG）
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黎諾懿有份演出的新劇《刑偵日記》將於本月28日開播，他在劇中飾演總督察江政勳，和黃智雯有感情線。（圖片來源：無綫影片截圖）

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