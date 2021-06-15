恨生女黎諾懿等足四年 41歲生日疑雙喜臨門喜迎第二胎BB
今日（6月15日）踏入40歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，希望能成功追多個女，湊夠一個「好」字，今日黎諾懿就傳出雙喜臨門，在生日之餘更喜迎第二胎BB！
文：東方新地｜圖：黎諾懿及李潔瑩IG
黎諾懿 停工陪老婆待產
黎諾懿於2014年11月11日與李潔瑩（Nicole）結婚，3年後囝囝出世，成為新手爸爸的黎諾懿不時在社交網大晒與兒子「小春雞」的溫馨父子互動，不經不覺「小春雞」現時已有四歲大，據知近年黎諾懿嘗試過不少中西「造人」秘方，但就拒絕人工受孕，希望能順其自然，為「小春雞」再添一個妹妹。
直到近日，已踏入38歲的Nicole有傳終於成功陀上第二胎，至今已懷孕兩個多月，因怕BB「小器」，所以黎諾懿對身邊朋友一律保密，只曾向家族中成員報告喜訊。不過日前Nicole和朋友們為黎諾懿預祝生日時，就被指面形明顯變得圓潤、腰肢亦變得較粗，而且全程滴酒不沾，也拒食生冷食物。
相隔四年才成功陀上第二胎，黎諾懿對太太這次懷孕十分小心，據知他原定將於下月返內地拍攝網絡大電影，但為了照顧太太，決定全面停工，全天候陪伴在太太身邊待產。
黎諾懿日前帶同「小春雞」與劇集《BB來了》中的女兒「允豬」在活動上聚首，被問到再「造人」成功一事，黎諾懿回應指這一刻不方便透露，總之有好消息就會向大家公布。