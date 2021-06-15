恨生女黎諾懿等足四年 41歲生日疑雙喜臨門喜迎第二胎BB

今日（6月15日）踏入40歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，希望能成功追多個女，湊夠一個「好」字，今日黎諾懿就傳出雙喜臨門，在生日之餘更喜迎第二胎BB！

文：東方新地｜圖：黎諾懿及李潔瑩IG