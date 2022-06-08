黎諾懿當年自我膨脹毀前途 承認年少氣盛：以為自己係古天樂

入行20年的黎諾懿，當年是「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及陳鍵鋒齊被無綫力捧，不過他起步快亦跌得快，一直未能攀上事業頂峰，近年憑處境劇《愛．回家》「馬壯」一角才成功入屋。41歲的黎諾懿日前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，大談入行多年來的苦與樂。