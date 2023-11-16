43歲黎諾懿為1個原因拒做配角！承認初出道自我膨脹：以為自己係古天樂
黎諾懿拒绝擔任男二角色：寧願不做
黎諾懿「百足咁多爪」，做過電視劇男主角、主持人、再升呢做埋節目監製。現在他還兼任飲食集團的「創意總監」。最近他回應了一些有關做生意之道，提到不考慮開設私房菜，因怕朋友之間涉及到金錢而引發衝突。他又明言：「要死就要死在自己手上。」
至於被問到拍戲方面，如被邀請擔任男二角色，黎諾懿明言肯定會拒绝，他透露不是視帝馬國明，亦不是影帝梁朝偉那樣獲得國際獎項、受到肯定的演員。黎諾懿解釋人們可能會覺得他越來越沒前途，從主角跌落到扮演男二角色，再加上我減產原因，可能會讓人覺得他越來越無用，黎諾懿因此寧願不做。
回顧黎諾懿「男一」作品
對於黎諾懿入行初期順風順水，藝訓班畢業不久即在2003年劇集《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，其後又在2005年劇集《奇幻潮》做了「一集男主角」，中間曾一度浮浮沉沉，直至2018年大爆發，孖住視后李佳芯拍《BB來了》擔正男一，劇情包含婆媳關係同家庭糾紛等貼地嘅生活日常問題，引嚟迴響，劇集人氣可謂節節上升！隨後，黎諾懿在《街坊財爺》、《C9特工》、《婚後事》等都做男一角色。
黎諾懿預科畢業投考藝訓班曾離家出走
黎諾懿無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，大談入行多年來的苦與樂。他預科畢業後便投身社會做打工仔，自認市儈的他考獲會計牌並順利進入一間銀行總行做會計，但黎諾懿在銀行工作兩年後感到十分苦悶，毅然投考藝訓班，更曾因家人反對而離家出走，自此展開長達 20 年的演藝生涯。黎諾懿入行初期順風順水，藝訓班畢業不久即在劇集《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，之後更獲安排與林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤及陳鍵鋒組成「奧運六星」。
黎諾懿變得目中無人：嗰時以為自己係古天樂
由於很快備受重用，黎諾懿坦言當年變得目中無人：
「嗰時以為自己係古天樂，會朝住梁朝偉、劉德華條路行，當時仲細，冇受過咩挫折。」
升得愈快、跌得愈痛，當時不少人將「奧運六星」作比較，黎諾懿被批是六子之中星光最黯淡一位，後來更被調去兒童組。由天堂跌落地獄，黎諾懿更指曾因此大鬧藝員科：「佢哋叫我不如去兒童組訓練吓，之後我直情反枱，我諗住做劉德華架嘛，點解要入兒童組？高層話周星馳都做過兒童組，我覺得呢句嘢好銀耳，人哋係未紅時做，但我係調番轉喎，有冇諗我感受？」
黎諾懿感懷才不遇性情大變
黎諾懿形容自己調了去兒童組後，變成「暴龍」四處發人脾氣，更曾因一件小事爆粗鬧爆工作人員，黎諾懿回想起這件事感到相當慚愧，他說：「好想同佢講唔好意思，嗰次之後學識咗對人唔應該咁樣，性格決定命運，個人性格有問題，回想番以前真係太暴躁。」直到入行第十年，愈做愈冇癮的黎諾懿打算做回老本行之際，卻參與了改變一生的節目《舞動奇蹟》。
遇上生命中第二重要的女人
零舞蹈底子的諾懿，坦言當時參加節目只是玩票性質，但因遇到好拍檔金晨，將他心態徹底改變，他說：「嗰時場場都差唔多淘汰邊緣，之後金晨搵我合作，我畀佢嗰份熱血『撻』番著我。我每日私下練習 16 個鐘，維持咗 4 個月。」可惜在一次練習期間，黎諾懿不慎受傷導致骨折，但因不想拖累金晨，他決定負傷頂硬上，最終竟與金晨齊齊奪得冠軍，他憶述說：「冠軍對我嚟講唔重要，最重要係搵番入行時嘅初心，金晨係除咗老婆之外，對我人生好重要嘅女人。」
棄人仔返港等機會
《舞動》令黎諾懿在內地爆紅，但他沒有留在內地發展，並選擇回港接拍處境劇《愛．回家》，最終「馬壯」一角更令他成功入屋，他說：「我到今時今日都唔知自己有冇揀錯，我覺得喺內地得，冇理由喺香港唔得。『馬壯』呢個角色，我想擺漫畫元素入去，好似最接近神嘅男人係來自《聖鬥士星矢》，好慶幸觀眾係鍾意。」在人生低潮期，黎諾懿除了上了人生寶貴一課，亦令他看清圈中真．好友。
黎諾懿感激遇見伊健
黎諾懿與鄭伊健因合作劇集《隨時候命》成為好友，他慶幸在低潮期有伊健陪伴，他說：「有咗家庭之後，發現朋友花時間陪你，已經好好。有一年我生日加上失戀，佢叫我去佢屋企，由 14 號玩到 16 號，不斷叫朋友嚟陪住我，呢啲朋友邊度搵！」黎諾懿大讚伊健擁有赤子之心，對所有人都相當重情重義，他說：「無論高低起跌，佢對任何人都冇變過，佢成日講『希望要放喺自己度，唔好放喺人哋度』，係我近呢幾年嘅座右銘。」
觀眾好記性！狠批黎諾懿五音不全
雖然黎諾懿重拾自信，但這個訪問刊出後，不少觀眾都留言表示未見到黎諾懿在自省過後有很大改進，其中留言「咁多年都唔戒唔去D懶音」獲得好多讚好，有人更以為那是鄉音；另外黎諾懿的歌唱技巧亦無特別進步，經典之作是2004年「卡拉之星」合唱〈問誰領風騷〉，無綫官方亦有將片段「出土」讓大家認識他的五音不全：
請留意3分40秒開始，黎諾懿與吳幸美於04年的《歡樂滿東華》合唱 〈問誰領風騷〉。
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