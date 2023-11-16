43歲黎諾懿為1個原因拒做配角！承認初出道自我膨脹：以為自己係古天樂

黎諾懿入行20年，當年是「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及陳鍵鋒齊被無綫力捧，不過他起步快亦跌得快，一直未能攀上事業頂峰，近年憑處境劇《愛．回家》「馬壯」一角才成功入屋。43歲的黎諾懿日前接受傳媒訪問時，講明劇集配角一律免問，向男二說不，亦不介意被指囂張，只最怕被人睇低。