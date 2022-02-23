5億駙馬黎諾懿自爆被太太裝APP監控 只去兩個地方：呢個功能冇得閂

公屋出身的黎諾懿與落選港姐李潔瑩（Nicole）在2014年結婚，李潔瑩被揭其家族擁有5億美容院王國，相當有米，黎諾懿因此被封為「5億駙馬」，3年後黎諾懿大仔「小春雞」出世，去年12月，二人更追B成功，誕下細仔「小冬牛」，經常一家四口晒幸福，但日前黎諾懿接受Bob（林盛斌）訪問，竟自爆被太太在手機裝APP，全天候監控其行蹤！
黎諾懿：呢個功能冇得閂
黎諾懿近日上Bob（林盛斌）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》做嘉賓，在節目中自爆太太在他的手機中安裝了一個名為「Find My Friends」的定位追蹤APP，美其名是擔心他出埠一旦被擄，都可以救到他，黎諾懿笑言：「呢個功能冇得閂呀，太太知我喺邊，有時就會叫我去附近幫佢買嘢！我依家好簡單，唔係金魚街就係花墟。」
黎諾懿近日上J2節目《人夫放假約出去滾》接受Bob訪問。（圖片來源： [email protected]_lamshingbun）
相隔4年才成功陀上第2胎，加上李潔瑩已38歲，屬高齡產婦，黎諾懿去年曾全面停工拒接劇，全天候陪在太太身邊待產。（圖片來源： [email protected]）
07年李潔瑩（中）參選港姐時，同屆有趙希洛（左）和王君馨（右），當屆冠軍則是張嘉兒。（圖片來源：新傳媒照片庫）
家族擁有5億美容院王國外，李潔瑩本身也是Pretty House美容集團總經理和慧妍雅集成員，近年她也成為KOL，不時獲邀出席品牌活動。（圖片來源： [email protected]）
4歲大仔要學4種語言
黎諾懿又指同太太有共識，由他教4歲多的大仔「小春雞」待人接物，讀書方面則交給太太，兩人認為囝囝無需要讀書好叻，因為世界一直在轉變，20年後「小春雞」投入社會時，應該好多工作已被機械取代，唯一不能被取代的，是人腦入面的創意，所以黎諾懿希望囝囝能有獨立思想，最重要是學語言，他透露囝囝正在學日文、英文、廣東話和普通話。
黎諾懿直言成為爸爸後，生活大為改變，為了做個好爸爸而減少了飲酒，被太太形容為「廢咗武功」。（圖片來源： [email protected]）
黎諾懿指現時的收入全都奉獻了給太太李潔瑩。（圖片來源：
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一家四口不時大晒幸福。（圖片來源： [email protected]） 自嘲英文差入唔到大學
黎諾懿憶述自己雖然係中七畢業，高考有2C4D，成績唔差，不過英文唔合格，所以入唔到大學。初入行成為「奧運六星」後，也與林峯、吳卓羲、黃宗澤等其他幾位男藝員表現有段距離，因此被公司安排做兒童節目加以磨練，星運一直浮浮沉沉未好過，直到2011年參加湖南衛視節目《舞動奇蹟》第三季贏得冠軍，之後才飾演《愛回家》馬壯一角。
黎諾懿曾有4年多時間在《愛回家》中飾演「神之馬壯」，成功入屋。（圖片來源：新傳媒照片庫）
準備每日塞五嚿水畀囝囝
黎諾懿笑指自己是富一代，囝囝便是富二代，又指大仔「小春雞」初出世時，自己是個緊張大師，但到後來細仔「小冬牛」出世，他就學懂了放手，讓家中兩大長老同工人姐姐去照顧BB，他笑言：「老婆叫我湊多啲，話驚囝囝大個咗唔跟我，我就話第時我日日塞五嚿水畀佢，佢就跟我啦！」
「小春雞」中文名為黎峰睿（Lugus），「小冬牛」中文名為黎奕辰（Luca）。（圖片來源： [email protected]）
黎諾懿話等「小春雞」長大，會用每日「五嚿水」來讓他親近自己。（圖片來源： [email protected]）
黎諾懿和太太一直恨追女，但他曾直言太太不想做高齡產婦，而且怕將來年紀太大，無氣力再同仔女玩。（圖片來源： [email protected]） 《人夫放假約出去滾》黎諾懿鏡頭前滔滔不絕 喺屋企居然唔講嘢？
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黎諾懿兩個夠晒數唔再追女
現時41歲的黎諾懿，與前港姐李潔瑩結婚7年，2017年誕下兒子「小春雞」，自數年前開始黎諾懿已恨生B恨到出口，直言為免兒子孤單，每晚和太太都不設防造人，終於在去年6月生日時宣布追B成功，同年12月黎諾懿宣布細囝出世，乳名叫「小冬牛」。他指大仔叫「小春雞」是因為在雞年春天出世，而「小冬牛」則是在牛年冬天出世。雖然之前黎諾懿打算追個女湊成一個「好」字，不過「小冬牛」出世後，黎諾懿就話兩個夠晒數，老婆亦準備封肚。
太太生完都好精神，fit呀！（圖片來源：黎諾懿提供）
歡迎你呀「小冬牛」！（圖片來源：黎諾懿提供）
小春雞做哥哥！（圖片來源：黎諾懿提供） 5億駙馬過億豪宅曝光
當初結婚到底有冇收樓，當事人冇親口承認，不過婚後由村屋搬入何文田大型豪宅屋苑，黎諾懿IG曾曝光家中陳設，有巨廳有大露台有長廊仲有天台，是屋苑內僅得22個嘅複式連天台特色單位，最細嗰個都有二千幾呎、市值過億。無可厚非，屋企大啲，留家抗疫啲時間都容易打發啲，除咗玩廚神喺自己個巨型廚房開 live 煮好嘢外，豪宅可以廣邀朋友開P 食飯、可以喺露台閒閒哋放廿幾個花盆種自家菜、可以喺天台開幾個吹氣池打造小春雞私家水上樂園，仲可以畀囝囝擺廚房仔、電動超跑大型玩具都仲有大把位剩，呢位5億駙馬嘅生活真係令人艷羨！
李潔瑩家族有接近5億資產，因此黎諾懿與李潔瑩結婚後，被封為「5億駙馬」。（圖片來源： [email protected]）
何文田豪宅貴在地段，兩父子喺巨廳玩樂日常最亮眼係背後維港全景，放煙花嘅日子一定更繽紛。（圖片來源： [email protected]）
該屋苑頂樓連天台複式單位面積由二千多呎至四千呎不等，設計間隔以四房三廳起跳，呢個小春雞攪麵粉背景就睇到景深一覽無遺三廳間隔。（圖片來源： [email protected]）
廚房外就係飯廳，擺放貴氣坐到十人嘅實木圓枱同訂製皮椅，叫齊人開party都冇問題。（圖片來源： [email protected]）
圓枱中間仲有個轉盤。（圖片來源： [email protected]）
黎諾懿同小春雞玩遊戲嘅背後，可見梳化背後小春雞專屬超跑並列排放。（圖片來源： [email protected]）
早前興自己種菜又自己種人參果，唔使上天台，淨係露台都擺到廿幾盆。（圖片來源： [email protected]）
黎太李潔瑩都順應潮流成為網紅接job推廣產品，重點係萬千寵愛嘅小春雞有齊廚房仔、帳篷仔各類大型玩具，留喺屋企都好多玩法。（圖片來源： [email protected]）
夏日炎炎冇得去海邊玩唔緊要，自己喺天台都大把位打造成自家水上樂園，小春雞真幸福！（圖片來源： [email protected]）