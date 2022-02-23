5億駙馬黎諾懿自爆被太太裝APP監控 只去兩個地方：呢個功能冇得閂

公屋出身的黎諾懿與落選港姐李潔瑩（Nicole）在2014年結婚，李潔瑩被揭其家族擁有5億美容院王國，相當有米，黎諾懿因此被封為「5億駙馬」，3年後黎諾懿大仔「小春雞」出世，去年12月，二人更追B成功，誕下細仔「小冬牛」，經常一家四口晒幸福，但日前黎諾懿接受Bob（林盛斌）訪問，竟自爆被太太在手機裝APP，全天候監控其行蹤！