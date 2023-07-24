黑人陳建州上月要求大牙賠償1000萬　事隔不夠1個月突然撤銷起訴

台灣男藝人黑人（陳建州）上月被前黑澀會美眉周宜霈（大牙）以長文指控性騷擾，其後與太太范瑋琪發出共同聲明否認，兼且再發律師信要求大牙賠償1000萬台幣（約250萬港幣）和公開道歉，不過輿論依然未有被逆轉，黑人夫婦形象跌至谷底，范范的演唱會門票更因為銷情慘淡最終被取消。今日（24日）有報道指黑人已悄悄撤銷民事起訴，大牙亦回應表示：「今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容挑釁的！」