黑人陳建州上月要求大牙賠償1000萬 事隔不夠1個月突然撤銷起訴
上月要求大牙賠錢兼道歉 一個月後撤回起訴
大牙於上月27日在社交網站發文，表示自己於11年前被已婚的黑人在酒店房內從後抱緊，兼且企圖引誘發生性關係，黑人隨即發聲明否認性侵指控，並出律師信反擊要求大牙賠償1000萬台幣（約250萬港幣）兼在Facebook公開道歉，拒絕承認性騷擾到底。不過，事隔未夠一個月，卻突然傳出黑人默默撤銷起訴的消息。據台媒報道，台北地院目前已完成分案，並將擇期開庭審理兼傳喚雙方說明，但黑人卻已撤告，大牙於今日發文對外證實消息，並公開該張撤銷起訴狀，寫明『全部撤回』：「今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容挑釁的，先謝謝所有願意相信我的您們，再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們！」黑人之後透過經紀人回應撤訴的說法，強調已經提出刑事起訴：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」
過去快一個月的日子裡
因為挺身而出的me too事件
我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者
吃不下飯 睡不著覺
必須求助身心科和心理諮商
這一路上我遇到了很多好人
家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、
連路人認出也都大方的叫我加油
其實我都蠻不好意思的
這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面
需要承擔這麼大的壓力
連不認識的人都要替我擔心
今天收到了法院寄來的撤回起訴通知
相信事實是不容挑釁的
先謝謝所有願意相信我的您們
再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們
是的
我不是一個人
每位受害者 妳(你)也都不會是一個人
黑人與范瑋琪發共同聲明 要求大牙公開道歉
黑人與范瑋琪於上月28日透過律師出聲明稿，指出大牙於2023年6月27日在Facebook刊登的貼文「內容純屬虛偽不實」，亦表示該貼文違法侵害當事人名譽及人格，基於「惡意造謠零容忍」的立場，決定今日（28日）正式向法院提出民事訴訟：「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣1000萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」。
黑人曾多番要求入大牙酒店房
黑人於2005年成為選秀節目《我愛黑澀會》的主持人，其中大牙在節目中表演亮眼，獲賞識與其他8位美眉組成「黑澀會美眉」並在樂壇出道，當年22歲的大牙更成為九妞妞中的隊長。雖然當時黑澀會美眉與主持人黑人經常合作，望落關係相當好，但原來一切只是假象。現年38歲的大牙在Facebook以長文控訴黑人，表示自己於2012年7月跟工作團隊去香港工作期間遭受對方性騷擾。她憶述當時坐車回酒店時，已經被黑人用言語調戲，其後在酒店升降機中不斷被對方追問酒店房號碼，最後於凌晨時對方直接按房門鈴找自己，但礙於此時的她身上只剩一件內褲，只能夠隔着門問對方有什麼事，但因為黑人一直堅持叫自己開門，就算自己十萬個不願意，大牙最後還是把大門開了：「畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！」
大牙不敢即場與黑人反面
大牙表示當時為了保護自己不斷與對方保持距離，不但坐在桌子旁的電腦椅上，又不時的拉緊浴袍：「伸手拉了我的椅子(有滾輪的)，往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。此時我看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開。」她坦言當時腦子一片混亂，亦深知當時的自己不能夠與老闆翻面：「黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。」
強行抱着大牙炫耀自己「壯吧」
正當大牙決定打開酒店房門逃走的時候，卻被健碩的黑人從後方「強行抱着」：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！『怎麼樣？壯吧！』我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！『妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！』一切都來不及反應，我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。『好！那我們快一點！」』真的沒有想到他會這樣回……」
她表示當時隨即向對方表明只是把他當哥哥，亦向他表示他已經結婚了，而且自己當時亦有參加他和范瑋琪的婚禮，更直斥對方「你這樣真的不對，也很奇怪！」。然而，黑人卻回覆向她表示「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「可是你很正啊」，令大牙大為震驚：「真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！」
爆黑人早已想好解釋
經過多番極力拒絕之後，大牙表示黑人繼續堅持希望能親嘴巴一下，其後更向她表示早已經想好，要以「進大牙房間只是為了借卸妝油」為理由向撞見自己的工作人員解釋：「我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為什麼這麼多女生不敢說了。他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」
因Metoo風波而鼓起勇氣
28歲遇到的性騷擾事件，為何去到38歲才願意公開？大牙坦言因為一直都沒有勇氣：「我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？」她亦表示很感謝這股#Metoo風波帶給自己勇氣去講出來：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」
黑人火速否認指控
對於上述的指控，黑人火速在社交網站公開律師聲明稿否認性騷擾，並力斥大牙所講的內容全然不實：「當事人絕對支持Metoo風氣，但絕不允許發生借此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為，2012年7月錄制節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」聲明亦提到，黑人行事坦蕩，如果有任何缺失行為絕對願意積極面對。
黑人陳建州聲明全文如下：
本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明如次 :
當事人絕對支持現今Metoo 風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛 偽之惡意栽贓行為。
2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積 極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥 。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。
⻄元2023 聲明人王健安律師
黑人老公范瑋琪力撐老公
范范隨後也透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊：「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」用行動力撐老公黑人。
范范力撐黑人老公聲明遭逐點擊破 「滴酒不沾」實屬謊話？！
黑人（陳建州）近日捲入「MeToo」風波，不斷有女星接二連三地爆料曾經被他性騷擾，再加上他以往有不少黑歷史遭翻出，好男兒形象大插水。而神隱數日的太太范瑋琪（范范），亦在日前（29日）終於出聲明，力撐老公並指相信其為人。不過其聲明疑似太過急急腳，逐點被網民擊破。
范范在6月29日出聲明力撐老公並證其清白，完整聲明如下：
我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。
回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。
中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝洒。
我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。
范范聲明1. 出門遠超5次！？
根據郭源元所講，黑人於太太范瑋琪懷孕期間在辦公室從後環抱自己兼索吻，范瑋琪於聲明中強調，深信黑人是個正直的人，憶述自己當年懷孕時老公亦一直陪伴自己：「回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。」
該聲明一出，就立即遭到網民翻查舊資料，發現聲明中范范提及懷孕期間「只出門過5次」的說法，存在謊言成分。網民由范范IG中的舊帖文中發現，其出門次數遠比5次來得多。其中都有經常同朋友聚會，去戲院睇戲等等。
范范聲明2. 丈夫「滴酒不沾」說法被擊破
除此之外，對於丈夫陳建州是「滴酒不沾」的說法，有網民都再次以黑人好友Makiyo的說法去打臉范范的聲明，Makiyo曾稱黑人飲醉酒就會亂親人。不過後來Makiyo再次轉風向，指：「有一個報導是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的，喝酒的都是姐妹在喝，再次強調黑人哥哥是不會喝酒的從我認識他到現在都沒有喝過酒。」，有網民就留言：「被強迫就眨眼」，點知Makiyo本人對其留言讚好，而因為Emoji的加持，令網民都知道Makiyo在「曲線抽水」，直指「大家都看不懂反串」、「一看表情符號就懂了」、「這表情符號100%反串」、「這根本高級黑吧」、「這反串666」。
范范聲明3. 「我家只有一張床」被11年前的自己打臉
范瑋琪亦反駁郭源元所講的於黑人家被性騷擾的指控，郭源元指當時被黑人一手抱起身，並往睡房前進然後被對方丟上床，當時黑人經過其中一間疑似主人房時說「喔這張床不可以」，范范強調：「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裏照顧我。」
范瑋琪曾在2012年錄製《康熙來了》時聊到，只要她一不在家，陳建州就會立刻找好友王宏恩到家裡打電動，「我家有一個房間，他（指王宏恩）可以睡在那兒耶」。
范范聲明4.稱老公為「正直的人」
而對於聲明中范范稱老公為「正直的人」，對於近日眾女星的指控，都幾乎已經恨恨打臉。范范疑似謊言連連的聲明，遭網民都對其夫婦的形象大打折扣，認為兩人大話連連，對其聲明都不再相信。而亦有網民認為范范的聲明是出於無奈，只是一味在幫丈夫收拾爛攤子。
范瑋琪演唱會決定取消 損失過百萬
范瑋琪演唱會主辦單位黑天使製作公告，原定於9月8日舉行的范瑋琪「我們之間的事」演唱會決定停辦，主辦單位也接受已購票人士退票。根據網上資料，臺北流行音樂中心場地一天租場費用估計約需一百萬新台幣（約25萬港元），如再加上退票行政、贊助商退款等，將極有可能損失過百萬。
【黑天使製作 官方公告】
原訂2023年9月8日在臺北流行音樂中心舉辦 范瑋琪 「我們之間的事」演唱會，因主辦單位「黑天使製作有限公司」決定停辦。
已購買當日場次票券之觀眾可申請退票，詳情請洽寬宏售票，造成不便，敬請見諒。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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