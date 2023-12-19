黑人陳建州被判敗訴！大牙帶5名證人出庭作證不獲起訴誹謗
大牙先勝一仗 黑人反告妨害名譽敗訴
大牙為了證明自己講的全是事實，日前帶了好姐妹藝人貝童彤等5名證人出庭作證。台北地檢署今日結案，檢察官指大牙雖然不能證明所言為真，但按照大牙所提出的相關證據資料，以及證人證詞，認為大牙說出親身經歷，並非故意捏造虛偽事實。
另一方面，當時正值MeToo運動，認為大牙並非僅為私德，而是關乎公共利益，因此判大牙未有妨害名譽的故意，認定大牙罪證不足。對大牙做出不起訴處分，黑人敗訴。
大牙回應傳媒：一直都相信正義會來
對於今日的判決，大牙透過經理人回應傳媒：
「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。 我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too 裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」
大牙拒絕放任施害者行為
大牙於9月14日低調現身北檢應訊，事後在社交網發長文，道出在整個me too運動，承受很大壓力，但拒絕選擇沉默︰
「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」
呼籲「黑人」陳建州配合香港警方調查
大牙又指已到案發地向香港警局正式完成報案，並呼籲「黑人」陳建州配合香港警方調查︰
「幾經思考後，我想藉著這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」
至於她被黑人提告誹謗，大牙指案件現已進入正式司法偵查程序，不能再作任何披露，「接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝」
黑人曾多番要求入大牙酒店房
黑人於2005年成為選秀節目《我愛黑澀會》的主持人，其中大牙在節目中表演亮眼，獲賞識與其他8位美眉組成「黑澀會美眉」並在樂壇出道，當年22歲的大牙更成為九妞妞中的隊長。雖然當時黑澀會美眉與主持人黑人經常合作，望落關係相當好，但原來一切只是假象。現年38歲的大牙在Facebook以長文控訴黑人，表示自己於2012年7月跟工作團隊去香港工作期間遭受對方性騷擾。她憶述當時坐車回酒店時，已經被黑人用言語調戲，其後在酒店升降機中不斷被對方追問酒店房號碼，最後於凌晨時對方直接按房門鈴找自己，但礙於此時的她身上只剩一件內褲，只能夠隔着門問對方有什麼事，但因為黑人一直堅持叫自己開門，就算自己十萬個不願意，大牙最後還是把大門開了：「畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！」
大牙不敢即場與黑人反面
大牙表示當時為了保護自己不斷與對方保持距離，不但坐在桌子旁的電腦椅上，又不時的拉緊浴袍：「伸手拉了我的椅子(有滾輪的)，往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。此時我看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開。」她坦言當時腦子一片混亂，亦深知當時的自己不能夠與老闆翻面：「黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。」
強行抱着大牙炫耀自己「壯吧」
正當大牙決定打開酒店房門逃走的時候，卻被健碩的黑人從後方「強行抱着」：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！『怎麼樣？壯吧！』我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！『妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！』一切都來不及反應，我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。『好！那我們快一點！」』真的沒有想到他會這樣回……」
她表示當時隨即向對方表明只是把他當哥哥，亦向他表示他已經結婚了，而且自己當時亦有參加他和范瑋琪的婚禮，更直斥對方「你這樣真的不對，也很奇怪！」。然而，黑人卻回覆向她表示「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「可是你很正啊」，令大牙大為震驚：「真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！」
爆黑人早已想好解釋
經過多番極力拒絕之後，大牙表示黑人繼續堅持希望能親嘴巴一下，其後更向她表示早已經想好，要以「進大牙房間只是為了借卸妝油」為理由向撞見自己的工作人員解釋：「我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為什麼這麼多女生不敢說了。他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」
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