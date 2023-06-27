黑人陳建州被爆是性侵慣犯 大牙長文控訴曾被對方從後抱緊

台灣演藝圈最近掀起一股「#Metoo」爆料風潮，多名藝人如黃子佼及NONO等人捲入事件形象插水，前黑澀會美眉（又名黑Girl）的成員大牙（周宜霈）今日（27日）在社交網站發長文，自爆自己於11年前曾被黑人（陳建州）在酒店房內性騷擾過：「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」