黑人昔日節目片段翻紅 范瑋琪曾投訴對方思想變態：真想把她的絲襪撕開

黑人（陳建州）昨日（27日）被前黑澀會美眉（又名黑Girl）成員大牙（周宜霈）於社交網站發長文控訴，11年前已婚的他在酒店房內從後抱緊女方，兼且企圖引誘發生性關係，引起外界轟動。黑人隨即發聲明否認性侵指控，太太范瑋琪亦公開表明力撐老公表示會告到底，但大牙隨即表明自己「問心無愧」，再加上多位圈中藝人和黑澀會美眉都公開支持大牙，令黑人的處境變得更加尷尬。#Metoo事件曝光之後，黑人昔日於節目上的言行亦即被網民翻出，直指黑人性侵原來早有預兆，不過今日（28日）黑人再出律師信反擊，要求大牙賠償1000萬台幣（約250萬港幣）兼在Facebook公開道歉，拒絕承認性騷擾到底。