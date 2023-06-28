黑人昔日節目片段翻紅 范瑋琪曾投訴對方思想變態：真想把她的絲襪撕開
與范瑋琪發共同聲明 要求大牙公開道歉
黑人與范瑋琪今日（28日）透過律師出聲明稿，指出大牙於2023年6月27日在Facebook刊登的貼文「內容純屬虛偽不實」，亦表示該貼文違法侵害當事人名譽及人格，基於「惡意造謠零容忍」的立場，決定今日（28日）正式向法院提出民事訴訟：「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣1000萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」。
硬闖女生閨房 無恥表示「很過份嗎？」
有網民翻出黑人昔日主持《我愛黑澀會》時的片段，有一集他與一班美眉到馬來西亞拍節目時，在晚上帶着拍攝隊硬闖閨房，嚇到一班美眉們尖叫，小薰僅包着浴巾出鏡，而MeiMei當時崩潰說「我沒有穿內衣啦」，又以雙手遮胸防止走光兼強調：「不要這樣！會有不該看的東西！」，但黑人依然不為所動，更輕佻反問：「你覺得這個行為很過份嗎？」
被Makiyo爆是「接吻狂魔」
女星Makiyo過去曾經在《我愛黑澀會》踢爆好友黑人為「接吻狂魔」：「他誰都親啊，范范姐姐在場，假設沒在場，也照親。陳建州，你這個良心狗肺！」她還表示「而且不只是我一個，你還親佩慈（吳佩慈）啊，誰都親耶！」。黑人聽完之後，做出摀耳朵的姿勢喊：「你不要騙人」。Makiyo之後問在場的美眉們「你們都有被親過吧？」空氣隨即安靜了，此時ㄚ頭（詹子晴）被點名回答，她便笑笑口說：「要問大牙吧，她知道比較多！」大牙臉有難色露出尷尬表情，此時眾人起鬨道：「臉變紅了，是不是有被親過？」大牙直言：「都過去的事，為什麼要一直講呢？」不斷努力打圓場帶過話題。
被女圍畫面似足酒池肉林
另外，黑人過去曾經多次擔任《康熙來了》嘉賓，有次他帶着多名黑澀會美眉一同上節目，「被女圍」的黑人表情風騷，更讓美眉們坐在自己大髀上接受訪問，蔡康永看到這一幕都忍不住驚嘆：「怎麼那麼酒池肉林啊」、「陳建州你這是什麼節目啊？」、「報警啦！」
發自內心稱想撕開OL絲襪
根據大牙文中所講，黑人曾經以「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」去暗示太太范瑋琪性冷感，並以此為理由去合理化自己性騷擾女生。原來范瑋琪亦曾經多次在《康熙來了》中暗示過不滿黑人有太多18禁幻想。她透露有次與黑人一同去日本旅行，對方非常認真地眼定定望實街上穿着套裝絲襪的OL說：「真想把她的絲襪撕開！」范范更強調他是發自内心地講這句說話。
強調與范瑋琪之間很單純
范瑋琪其實過去曾多次透露不喜歡與黑人過份親密，認為點到即止就好，例如親嘴時亦不能舌吻，更講到皺晒眉頭：「因為舌吻，我不喜歡唾液交換這種感覺，我覺得點到為止就好了。」不過黑人卻持相反意見：「我覺得在一起就是要舌吻！」她更透露黑人試過迫自己穿情趣內衣：「我在洗澡，都會將睡衣放在外面，洗完澡出來要穿睡衣的時候，就發現不見了，換成了一個超級丁字褲加高跟鞋放在那裏！可是我剛洗完澡我要睡覺，我穿這幹嘛啊？」小S和蔡康永笑指這是夫妻之間的情趣，但范范卻不喜歡：「我不要，我就是要睡覺。」
范瑋琪暗示兩人婚後沒再接吻
小S大爆黑人曾經甚至試過向徐媽媽開變態18禁玩笑，但反而卻未試過對范范這樣做，小S驚訝問道：「你們倆現在不會沒有接吻了吧？」范范即表示：「不要啦，很噁。」黑人亦無奈稱：「她不喜歡那個啦，她好像不太喜歡舌吻這種東西。」
多番要求入大牙酒店房
黑人於2005年成為選秀節目《我愛黑澀會》的主持人，其中大牙在節目中表演亮眼，獲賞識與其他8位美眉組成「黑澀會美眉」並在樂壇出道，當年22歲的大牙更成為九妞妞中的隊長。雖然當時黑澀會美眉與主持人黑人經常合作，望落關係相當好，但原來一切只是假象。現年38歲的大牙在Facebook以長文控訴黑人，表示自己於2012年7月跟工作團隊去香港工作期間遭受對方性騷擾。她憶述當時坐車回酒店時，已經被黑人用言語調戲，其後在酒店升降機中不斷被對方追問酒店房號碼，最後於凌晨時對方直接按房門鈴找自己，但礙於此時的她身上只剩一件內褲，只能夠隔着門問對方有什麼事，但因為黑人一直堅持叫自己開門，就算自己十萬個不願意，大牙最後還是把大門開了：「畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！」
大牙不敢即場與黑人反面
大牙表示當時為了保護自己不斷與對方保持距離，不但坐在桌子旁的電腦椅上，又不時的拉緊浴袍：「伸手拉了我的椅子(有滾輪的)，往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。此時我看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開。」她坦言當時腦子一片混亂，亦深知當時的自己不能夠與老闆翻面：「黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。」
強行抱着大牙炫耀自己「壯吧」
正當大牙決定打開酒店房門逃走的時候，卻被健碩的黑人從後方「強行抱着」：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！『怎麼樣？壯吧！』我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！『妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！』一切都來不及反應，我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。『好！那我們快一點！」』真的沒有想到他會這樣回……」
她表示當時隨即向對方表明只是把他當哥哥，亦向他表示他已經結婚了，而且自己當時亦有參加他和范瑋琪的婚禮，更直斥對方「你這樣真的不對，也很奇怪！」。然而，黑人卻回覆向她表示「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「可是你很正啊」，令大牙大為震驚：「真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！」
爆黑人早已想好解釋
經過多番極力拒絕之後，大牙表示黑人繼續堅持希望能親嘴巴一下，其後更向她表示早已經想好，要以「進大牙房間只是為了借卸妝油」為理由向撞見自己的工作人員解釋：「我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為什麼這麼多女生不敢說了。他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」
因Metoo風波而鼓起勇氣
28歲遇到的性騷擾事件，為何去到38歲才願意公開？大牙坦言因為一直都沒有勇氣：「我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？」她亦表示很感謝這股#Metoo風波帶給自己勇氣去講出來：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」
黑人火速否認指控
對於上述的指控，黑人火速在社交網站公開律師聲明稿否認性騷擾，並力斥大牙所講的內容全然不實：「當事人絕對支持Metoo風氣，但絕不允許發生借此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為，2012年7月錄制節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」聲明亦提到，黑人行事坦蕩，如果有任何缺失行為絕對願意積極面對。
黑人陳建州聲明全文如下：
本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明如次 :
當事人絕對支持現今Metoo 風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛 偽之惡意栽贓行為。
2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積 極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥 。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。
⻄元2023 聲明人王健安律師
黑人老公范瑋琪力撐老公
范范隨後也透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊：「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」用行動力撐老公黑人。
大牙再乘勢反擊
對於黑人否認指控，大牙隨即反擊，表示「本人真實均為事實，問心無愧，公道自在人心。」
獲多名藝人力撐 一整排藍剔超壯觀
大牙發文後，多名台灣演藝圈藝人及政界名人包括黃云歆、林雨宣、金剛前女友小嫻、金莎等人都留言支持她，並大讚大牙非常勇敢。
黑澀會好姊妹相繼發聲
大牙鼓起勇氣發文公開事件之後，同樣為黑澀會美眉的貝童彤（前藝名：彤彤）第一時間透過經紀人向傳媒表示，表示自己多年前就已經知道此事，又稱自己身為大牙的好姊妹，見到她背着這個傷痛10幾年非常心疼。她又向黑人喊話，當然希望多年後的他能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正，亦呼籲社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。
另外，另一黑澀會美眉成員Apple亦透過經理人向傳媒作出回應，坦言很久以前已經有聽對方講過，如今看着她的文字感到很心痛，又大讚大牙願意把這些深藏在心裏的秘密講出來非常有勇氣。
性侵大牙翌日錄節目 黑人狂講性事
根據大牙文中所講，性侵事件發生於2012年7月18日凌晨在香港的一間酒店房間內，縱使當時極度不甘心，但她之後依然繼續如常「硬擠出笑容」工作，與黑人於翌日雙雙參與Now TV節目《18/22》的錄影。翻查當時的節目內容，黑人在節目中在大牙和主持Hailey陳俞希面前大談看AV的趣事，大爆自己有次於早上在家中突然想看A片，更直言連面紙都已經準備好想一個人慢慢享受，但正當「愈來愈進入狀況」的時候，卻慘被嫲嫲「撞破」令他尷尬不已。前一晚才剛被黑人性騷擾完的大牙，只能在他身旁默默陪笑，並流露出一絲的尷尬表情。
Facebook帖文被朝聖
黑人當年在出發香港之前，亦曾經在Facebook發文記錄低自己與大牙準備搭飛機出發的一刻，當時他說：「一早帶大牙出發去香港Now Tv 錄我們的新節目1822⋯現在幾乎每個禮拜都在飛，台灣有＂上班這黨事＂和＂十點名人堂＂~香港有＂1822＂除此之外最近還有一個全新的節目在準備中，所以時間真的很難調配⋯感謝上帝大大的使用我，讓我福杯滿溢⋯我希望用自己的影響力，集合更多年輕的朋友、一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量⋯lovelife！」如今大牙爆出當日被對方性侵，該帖文火速翻紅，獲大批網民留言「朝聖」。
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