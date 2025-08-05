黑雨下打工仔齊轟天文台 網上請願全日停工原因曝光

本港近日暴雨不斷，天文台早上接連兩度發出黑色暴雨警告，導致多區嚴重水浸，道路交通癱瘓，大批「打工仔」面臨返工困難。大暴雨下，風雨交加，不少打工仔無懼天氣，卻要逼不得已冒險出門上班，憂慮自身安危成為一眾打工仔的最大心聲。