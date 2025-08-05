黑雨下打工仔齊轟天文台 網上請願全日停工原因曝光
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本港近日暴雨不斷，天文台早上接連兩度發出黑色暴雨警告，導致多區嚴重水浸，道路交通癱瘓，大批「打工仔」面臨返工困難。大暴雨下，風雨交加，不少打工仔無懼天氣，卻要逼不得已冒險出門上班，憂慮自身安危成為一眾打工仔的最大心聲。
網民湧入天文台FB請願
大批打工仔及網民紛紛衝到天文台Facebook留言區發難，以「極端天氣」、「返工危險」等詞猛烈質詢天文台。「就算轉紅雨都已經浸到行唔到，叫人點返工？」、「其實應該全日極端天氣啦，日日返工都濕晒！」這類留言層出不窮。打工仔異口同聲要求天文台「即刻發極端天氣，直接全日停工」，希望唔使冒險返工，保障自身安全成為重中之重。
極端天氣機制成焦點
許多市民誤以為天文台可主動發出「極端天氣」訊號，但實情是「極端情況」並非由天文台主動宣佈，而是由政府整體考慮後決定。無論如何，「打工仔」一方認為現時暴雨已屬極端，質疑標準過於保守，新聞引起廣泛社會討論。部分網民更指「橫風橫雨行雷行到打仗咁，拜託黑雨掛足一日啦」，訴求全日停工停課。
部分網民持相反意見
亦有聲音認為天文台已按程序應對，指「今次有才真係應對到真實情況」、「掛咗黑雨跟住啲人又𨳒點解唔掛全日，香港人真係好X嘢」，反映市民對惡劣天氣處理意見分歧。無論如何，今次黑雨引發的返工安全話題，已在社交平台爆發熱烈討論。
返工安全值得關注
天文台持續提醒市民，在黑色暴雨警告信號期間務必留在安全地方暫避，政府相關部門亦吊神經繃緊實時監察，然而返工族苦於機制未能顧及實際情況，未來遇上極端天氣時的工作安排，或將成為管理層與員工之間的主要矛盾。
撰文：東方新地圖片來源：有線新聞資料或影片來源：原文刊於新假期