黑色月光｜何廣沛高招拆解姐姐二揀一難題 冧掂楊茜堯再做姐姐殺手
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TVB台慶劇《黑色月光》開播即收穫唔少好評，而劇中嘅一班演員亦落足力宣傳新劇！早前《黑色月光》劇組接受《東張西望》訪問時，飾演莫家朗嘅何廣沛就被追問Man姐（佘詩曼飾）同Moon姐（楊茜堯飾）二揀一嘅難題……
黑色月光｜何廣沛Moon姐Man姐二揀一
何廣沛接受《東張西望》訪問時，就被主持陳懿德問到會揀Moon姐（楊茜堯飾）定係《新聞女王》嘅Man姐（佘詩曼飾）時，獲封姐姐殺手嘅何廣沛就尷尬表示：「我哋今日嚟宣傳《黑色月光》嘅！」不過就敵唔過陳懿德嘅追問再稱：「小朋友先要做選擇嘅！」搞到監製鍾澎佳都忍唔住笑指「聽日要話畀Man姐聽。」
黑色月光｜何廣沛一招化解世紀難題
雖然何廣沛就表示小朋友先要做選擇，點知陳懿德就火速稱佢對住2位姐姐就係小朋友，誓要問出答案，最後何廣沛高招拆解，直言「有M字頭嘅姐姐都好好嘅！」又表示會揀「M姐」，成功氹掂Moon姐楊茜堯兼化解超難答問題！
新聞女王｜佘詩曼肉搏何廣沛逐格睇 激罕晒事業線 睇到觀眾嘩嘩聲
台慶劇《新聞女王》節奏明快，首集即有權鬥，分黨分派！女皇「文慧心」佘詩曼第二集更有肉搏何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！即睇《新聞女王》1-26集劇情劇透
新聞女王｜何廣沛問阿佘「要唔要來多次」
第二集片段中，35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱，更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！
新聞女王｜佘詩曼激罕晒事業線 何廣沛激凸「豬腩肉」
激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，認真尷尬，更被嘲襯唔起阿佘。「為啥不找個身材好的 這身材都沒腹肌配不上阿佘」、「那男的 我真的不想看到他演戲」、「我覺得吳偉豪更適合演這個小奶狗」。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB娛樂新聞台、《黑色月光》海報、《新聞女王》海報、TVB