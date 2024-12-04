林夏薇《黑色月光》大結局扮癲 再演奸角有1條件 曾因角色好低沉
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林夏薇在TVB台慶劇《黑色月光》的大結局中扮癲入獄，她和楊茜堯和監製鍾澍佳等台前幕後一齊食飯兼睇大結局時，直言好唔捨得劇集完結，但同時亦因為完成了所有宣傳，所以可以鬆一口氣，專心去打理自己的鑽石生意。
《黑色月光》大結局林夏薇 一度放唔低角色
林夏薇在劇中飾演卓慧雲，她在最後一集中的表現引起了網民的熱烈討論，尤其是她的彩蛋場景，揭示了她扮癲入獄的情節，為她的出獄鋪路。有網民甚至表示，僅憑她最後的一個眼神，就足以讓她獲得視后的稱號。
不過林夏薇直言花了不少時間擺低卓慧雲這個角色，並曾有一段時間很低沉，被問到未來會唔會繼續演奸角？她回答：「可以呀！因為（奸角）都有好多種！」她表示未來希望可以再嘗試更多不同類型的角色。
享受與楊茜堯齊爭視后
講到她和楊茜堯都被提名角逐視后，而她更同時憑兩部劇集《逆天奇案2》和《黑色月光》入圍，林夏薇直言好感恩演到兩個好極端角色入圍，又表示非常高興兩人能夠一起憑藉《黑色月光》入圍，因為這證明了兩個角色都深受觀眾喜愛，但她指不覺得與楊茜堯是從戲內鬥到戲外，反而她更期待與公司一眾同事一起享受頒獎禮的時光。
開心與堂哥林峯台慶見面
在談到與堂哥林峯的合作時，林夏薇表示她們最好不要在戲中飾演情侶，但她很高興早前能在台慶活動中見到他：「真係好開心可以見到面，因為大家都各有不同工作，反而在台慶場口見到面是最開心，可以寓工作於家庭樂。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@rosinalam、TVB