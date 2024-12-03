黑色月光 大結局

黑色月光大結局｜林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底 網民：變態角色開山之作

最新娛聞
Keith

廣告

黑色月光第25集大結局劇透！滿月在網上視頻找到永源被殺案的線索，希望替曦晨洗脫謀殺罪名……成風指慧雲的名牌王國要成功，需取得名牌Carsoli的支持，如今Carsoli正與妹妹打官司爭取繼承權，正是大好機會，終於成功誘使慧雲動用大筆資金去支持Carsoli的妹妹，一步步將慧雲誘進投資陷阱。慧雲去電視台錄影節目，享受登上皇后寶座的巔峰時刻。滿月現身與慧雲作最後對決，指慧雲即將失去一切，滿月要為多年來的痛苦劃上句號……

林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底

至於被指在結局篇由頭帶到落尾的林夏薇，今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘，當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」，更是贏得了廣泛的好評，網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯，除指見識到真正的「演技大爆發」，更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作！

黑色月光 大結局 本集戲肉！（圖片來源：TVB）
本集戲肉！（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 兩大女主角終極對決（圖片來源：TVB）
兩大女主角終極對決（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 林夏薇知道王浩信設局後，摑了王浩信幾巴，楊茜堯於是狠狠一巴替其還擊！（圖片來源：TVB）
林夏薇知道王浩信設局後，摑了王浩信幾巴，楊茜堯於是狠狠一巴替其還擊！（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 林夏薇好不甘心！（圖片來源：TVB）
林夏薇好不甘心！（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 大叫！（圖片來源：TVB）
大叫！（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 崩潰了（圖片來源：TVB）
崩潰了（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 呢一幕好出色！（圖片來源：TVB）
呢一幕好出色！（圖片來源：TVB）

網友激讚：這個復仇劇 我竟然想卓贏

睇完林夏薇呢段個人solo，不少網友回應：「林夏薇竟然有一瞬間舉止像是林峯的感覺 不愧是堂兄妹」、「我感覺她和韓版黑暗榮耀年輕時的研珍有點神似」、「這個復仇劇 我竟然想卓贏」、「楊怡的視后有競爭對手了就是林夏薇，她演技超不錯」。

黑色月光 大結局 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 林夏薇被送到精神病院。（圖片來源：TVB）
林夏薇被送到精神病院。（圖片來源：TVB）
黑色月光 大結局 仍想著報仇（圖片來源：TVB）
仍想著報仇（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

熱門文章

 