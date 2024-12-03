黑色月光大結局｜林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底 網民：變態角色開山之作

黑色月光第25集大結局劇透！滿月在網上視頻找到永源被殺案的線索，希望替曦晨洗脫謀殺罪名……成風指慧雲的名牌王國要成功，需取得名牌Carsoli的支持，如今Carsoli正與妹妹打官司爭取繼承權，正是大好機會，終於成功誘使慧雲動用大筆資金去支持Carsoli的妹妹，一步步將慧雲誘進投資陷阱。慧雲去電視台錄影節目，享受登上皇后寶座的巔峰時刻。滿月現身與慧雲作最後對決，指慧雲即將失去一切，滿月要為多年來的痛苦劃上句號……

