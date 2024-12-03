黑色月光大結局｜林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底 網民：變態角色開山之作
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黑色月光第25集大結局劇透！滿月在網上視頻找到永源被殺案的線索，希望替曦晨洗脫謀殺罪名……成風指慧雲的名牌王國要成功，需取得名牌Carsoli的支持，如今Carsoli正與妹妹打官司爭取繼承權，正是大好機會，終於成功誘使慧雲動用大筆資金去支持Carsoli的妹妹，一步步將慧雲誘進投資陷阱。慧雲去電視台錄影節目，享受登上皇后寶座的巔峰時刻。滿月現身與慧雲作最後對決，指慧雲即將失去一切，滿月要為多年來的痛苦劃上句號……
林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底
至於被指在結局篇由頭帶到落尾的林夏薇，今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘，當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」，更是贏得了廣泛的好評，網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯，除指見識到真正的「演技大爆發」，更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作！
網友激讚：這個復仇劇 我竟然想卓贏
睇完林夏薇呢段個人solo，不少網友回應：「林夏薇竟然有一瞬間舉止像是林峯的感覺 不愧是堂兄妹」、「我感覺她和韓版黑暗榮耀年輕時的研珍有點神似」、「這個復仇劇 我竟然想卓贏」、「楊怡的視后有競爭對手了就是林夏薇，她演技超不錯」。
圖片來源：TVB