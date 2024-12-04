《黑色月光》大結局 監製鍾澍佳透露能否拍續集要視乎1件事？
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TVB台慶劇《黑色月光》已播出大結局，劇集會否繼續拍續集成為網民關心的焦點，監製鍾澍佳同楊茜堯、林夏薇等台前幕後一齊食飯兼睇大結局時，亦有透露有關開拍續集的情況。
《黑色月光》會否拍續集要睇1件事
活動上鍾澍佳被問及是否會拍攝《黑色月光》的續集，他的回答讓在場的演員和工作人員都忍不住大笑：「我係唔諗住開續集！」儘管如此，他也提到《黑色月光》在香港的收視表現非常出色，特別是以晚上9點半的時段來計算，因此他最後鬆口說：「睇吓反應啦！」
鍾澍佳「篤灰」黃翠如累全組
鍾澍佳又分享了拍攝期間的一件趣事，他憶述當時全組人員曾經集體感冒，最初他以為是林夏薇將病毒傳播給大家，但後來發現「真兇」原來係這日未有現身的黃翠如，他笑指：「係！係黃翠如！」引起了一陣輕鬆的笑聲。
楊茜堯成全團唯一「生還者」
鍾澍佳進一步描述了當時的情況：「當時我去A組見到感冒，於是立即戴口罩去B組，點知B組又感冒，一傳十，十傳百咁！到我返去剪片房，我每晚都去剪片房呀！點知佢哋都係，證明係全軍覆沒！但大家都堅持，辛苦晒大家！」在場的楊茜堯笑稱鍾澍佳在「篤灰」，並自豪地表示自己是全團唯一的「生還者」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@chungshukai、TVB