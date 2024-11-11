黑色月光丨尹揚明現實做成功生意人 曾沉迷賭博輸逾二百萬
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《黑色月光》昨晚（8日）一集用好戲連場形容絕不為過，一直備受關注的兩大老戲骨郭鋒及尹揚明正式交鋒決裂，並各自大晒教科書級超卓演技。劇情講述蔣基俊（馬志威飾）因貪圖回佣中了余滿月（楊茜堯飾）圈套，令公司蒙上重大損失。俊少爸爸蔣哲賢得悉敗家仔闖禍後，怒斥兒子的同時並四出撲水，懇求親家兼好友卓昊天（郭鋒飾）借錢幫忙渡難關。由於卓昊天早已吼中蔣哲賢手中股權，表面扮晒幫忙私下卻乘機設局「趁火打劫」，不過蔣哲賢亦不是省油的燈，深知被擺了一道的他於簽約當日立馬與卓昊天反枱，兩大老戲骨對戲火藥味十足！
文雪兒爆尹佬現實生活中是暖男
除了與郭鋒VS火藥味十足，尹揚明昨晚一集還展現了其他方面的好演技，對著敗家衰仔，氣至吹鬚睩眼的尹揚明一吓「手指指狠樣」已殺氣十足；而當得悉新抱卓慧雲（林夏薇飾）佗B時，又馬上一秒變慈祥，演技相當多元。在劇中大男人兼霸氣無限的尹揚明，現實生活中原來是暖男一名，據與尹佬演夫妻的文雪兒Candy透露，尹佬私下相當貼心，知道Candy容易暈車浪，每次上車都會讓Candy先坐在舒適的位置。
曾沉迷賭博輸逾二百萬
劇中飾演商人的尹佬，現實中亦是生意人，盛傳坐擁千萬身家，之前尹佬在抖音上發布了兩條駕駛古董勞斯萊斯到中山出席開幕剪綵活動的影片便引起極大迴響。根據資料，尹佬自減少幕前演出後，除替哥哥管理廟宇服務公司，亦有涉足餐飲界，百足咁多爪。早年憑在電影《古惑仔》系列中飾演有情有義黑幫大佬「韓賓」人氣急升的他，入行前曾做過炮仗廠、五金廠等工作，當中不乏粗重活如運送石油氣，曾弗到要處理一百斤重的粗威吔也面不改容，相當捱得。
16字總結戒賭心得
之後尹佬因在的士高夜場工作，當時張國榮、梅艷芳和羅文及不少幕後均是常客，尹佬亦因而獲得不少試鏡機會，尹佬最初以自己沒有受過專業訓練為由一再拒絕，但隨後因對電影的喜愛而於30歲決定入行，並於首部電影《勇闖天下》已擔任男主角。其後隨著接踵而來的工作壓力，尹佬一度沉迷賭博，試過一夜間輸掉逾二百萬港元，前後花了五年時間還清債務，尹佬更曾在訪問中公開表明戒賭決心及意志：「我跟自己說，以後不賭這些錢，我做得到！」
圖片來源：TVB