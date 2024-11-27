黑色月光丨蔡誌恩奸樣爆紅極搶鏡 真實身份係打工天王 仲同郭鋒有特別關係
蔡誌恩真實身份係打工天王
說到這裏，相信大家都對飾演Kenny的演員蔡誌恩感到好奇。現年45歲的蔡誌恩，近年才正式轉行擔任演員，並於2021年開始陸陸續續參與無綫劇集演出，直到去年在台慶劇《新聞女王》以真‧新聞主播身份飾演新聞從業員，才開始廣受關注。蔡誌恩曾任職有線及無綫新聞主播，因此加入演員行列後，以「字正腔圓」及形象夠晒專業為主要特色，故以往飾演的亦多為專業人士角色。值得一提的是，蔡誌恩轉行演員之前工作經驗相當多姿多彩，他曾於IG這樣分享：「從來沒有想過我會當一個外遊領隊，不知不覺，這是我做的第十個行業的工作。現任演員/保險從業員/外遊領隊，算是一位斜槓族吧？」 根據蔡誌恩IG的hashtag，他曾從事的工作除主播及演員外，還包括模特兒、審計師、空中服務員、美容顧問、會計師、保險從業員及外遊領隊等，接觸範數之多獲網民激讚Multi-talented。
蔡誌恩演奸角全為1個原因
問到演戲經驗尚淺的他，為何能在台慶劇《黑色月光》中擔任如此重要角色，突破專業框框出演奸角之餘，並與林夏薇及郭鋒兩位好戲之人這麼多對手戲，Vincent接受tvb.com訪問時感激佳導及劇組給予機會之餘，並笑言與「外表」有關：「事緣拍《新聞女王》嗰陣，佳導睇完Playback見到我有啲角度同神情有啲陰險，所以嗰時佳導已經同我講，想搵我試演啲反派角色、等我有啲反差。可能我平時畀人感覺都係比較官仔骨骨、斯文同專業啲，佳導就覺得咁樣形象嘅人去做陰險嘅角色，可能帶到啲驚喜畀觀眾，所以嗰時已經應承話會有個咁角色畀我，真係好感激佳導願意畀機會我嘗試。」
蔡誌恩大爆私下認識郭鋒逾15年
難得獲得如此重要奸角，蔡誌恩事前自然做足功課，煲劇指定動作在所難免，不過他坦言能參考的選擇其實不多，最終幸好有郭鋒及薇薇兩位前輩指點。「佢哋幫咗我好多，我好記得有一幕，嗰時我都仲做緊卓生（郭鋒）嘅手下，有一吓我要陰險得嚟又鬼鬼崇崇咁，嗰幕一開始拍時我個感覺做得唔係好夠，但鋒哥好好，嗰時其實佢拍完架喇，但佢冇即刻走，佢有留喺現場睇吓我做成點，佢見我爭少少時，都有即刻教我點樣調整，佢同導演仲畀咗少少時間我消化，之後兩Take就順利完成喇。薇薇都係好好，佢自己本身都好多嘢要記，但佢同我對戲時，都會好耐心咁畀意見我，例如提我某啲位可以眼神放番柔少少，之後再銳利番，有個對比會好啲咁，佢真係好Nice好Friendly。」
蔡誌恩續指與郭鋒其實已相識超過15年，大家私下是波友：「佢非常之搞笑架，我哋係打羽毛球識嘅，打到依家，大家私下相處亦師亦友咁。所以前階段我做佢手下好自然架，我會想去照顧佢同跟出跟入咁。」並笑言由於二人沒有架子，故與二人合作零壓力。