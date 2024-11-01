黑色月光｜林夏薇為生仔不惜出招「偷精」 曾停工等孕到因1事終告吹
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TVB台慶劇《黑色月光》現正熱播中，劇集嘅情節十分緊湊，而且畫面亦夠曬大膽！在昨晚（31日）播出嘅第4集中，卓慧雲（林夏薇飾）仲上演咗色誘馬志威嘅搏生仔嘅情節，劇情更引起唔少觀眾熱議！但原來林夏薇亦曾為準備造人而停工等孕到，不過最後就因1個原因而導致計劃告吹……
黑色月光｜林夏薇計到盡「偷精」搏生仔
林夏薇在劇中因商業聯姻嫁畀蔣基俊（馬志威飾），林夏薇於昨晚（31日）播出嘅第4集中，為咗得到馬志威嘅歡心，及想早日為卓家生B鞏固地位而色誘馬志威。不過以低胸吊帶睡裙火辣上陣嘅林夏薇就慘遭滑鐵盧，即使大賣性感都得唔到馬志威嘅歡心！
雖然色誘失敗，但係林夏薇就繼續出招，更於第8集收買「粗口港姐」梁允瑜，要求佢色誘馬志威並收集精液，兼交畀林夏薇用來進行人工受孕，劇情十分勁爆！
林夏薇收「最後通牒」曾停工等孕到
現年37歲嘅林夏薇於2015年嫁隱形富豪莫贊生（Jason），婚後莫贊生錫到佢燶，除咗進駐15億山頂獨立屋之外，仲獲打本做生意。不過2017年就傳林夏薇收到老公的「最後通牒」，要盡快為莫家繼後香燈，更盛傳「生一個獎一億」！因此林夏薇最終答應拍埋《十二傳說》就停工等孕到，仲keep住睇中醫調理，希望可以一擊即中！
林夏薇被批有望生龍鳳胎
2018年林夏薇為新劇《逆緣》做宣傳，活動上麥玲玲師傅為眾人測字指點迷津，林夏薇以「明」字問添丁，麥玲玲指她當年報喜機會高，更可能懷上龍鳳胎，她即場開心回應：「希望承師傅貴言，龍鳳胎梗係好。我哋好鍾意小朋友嘅，好想生3個，不過都要睇緣份，我同老公各有各忙，見都冇時間，好似同屋主，所以我拍完《十二傳說》後會休息一段時間，可以多啲陪屋企人。」林夏薇所講的停工是指不再接劇，即使陀B成功，亦會照樣接其他工作及打理食店生意，不過一切都以生仔行先。
林夏薇因1事等孕到告吹
林夏薇嘅堂哥林峯2020年榮升做爸爸，而努力造人嘅林夏薇受訪時就再被問及生B計劃，不過佢就表示「順其自然」。皆因林夏薇發現即使休息1年仍發現自己很忙，未必可以預留時間畀小朋友，似乎生B計劃己擱置。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、ig@rosinalam