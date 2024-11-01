黑色月光｜林夏薇為生仔不惜出招「偷精」 曾停工等孕到因1事終告吹

TVB台慶劇《黑色月光》現正熱播中，劇集嘅情節十分緊湊，而且畫面亦夠曬大膽！在昨晚（31日）播出嘅第4集中，卓慧雲（林夏薇飾）仲上演咗色誘馬志威嘅搏生仔嘅情節，劇情更引起唔少觀眾熱議！但原來林夏薇亦曾為準備造人而停工等孕到，不過最後就因1個原因而導致計劃告吹……

