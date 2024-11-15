黑色月光丨林夏薇「狠心孫女」大曬視后級演技 1秒變臉獲網民激讚
廣告
TVB台慶劇《黑色月光》劇情越來越精彩，多位角色在劇中都演技大爆發，令觀眾睇得更加投入。在第17集，林夏薇就被揭發郭鋒毫無血緣關係，毒舌爆Seed鬧郭鋒到口唇都震埋，但一秒後神變樣，睇到網民都拍手大讚，話佢「瘋得徹底」……
黑色月光丨林夏薇大曬視后級演技
在第17集，楊茜堯在郭鋒中風後，找出郭鋒身處的醫院，最後發現郭峰是因為林夏薇而中風的事實。事情全因林夏薇被發現原來同郭鋒一點血緣關係都沒有，當發現自己被揭穿，林夏薇亦索性不再扮乖乖女，Seed放狠話激到郭鋒爆血管。前一秒毒舌爆Seed激動到口唇都震埋， 下一秒當醫護趕到，林夏薇就一秒變臉變返做乖孫腔，大曬變臉神功，完美示範出視后級的演技！
網民大讚林夏薇瘋得徹底
不少網友都在網上討論此幕，大部分網友都大讚林夏薇「瘋得徹底」，更比韓版的妍珍更為瘋狂：「卓慧雲變臉這一刻真的被嚇到了！憑著口才都能把卓昊天罵中風！ 」、「卓慧雲真是有種平靜的瘋感，真的比韓版的妍珍要瘋很多。」、「兩個人都不簡單哇 眼神戲很可以」、「林今年再拿一次視后吧 我連上台感言都幫你想好了！ 你們給我聽著，你們不讓我拿視后是嗎，我偏偏就要拿，我一輩子都要拿視后」等。
圖片來源：TVB、Netflix