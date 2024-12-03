黑色月光｜楊卓娜楊茜堯悲慘童年公開 為1事派傳單執垃圾
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台慶劇《黑色月光》今晚（3日）即將播出大結局，今次更係楊卓娜與楊茜堯姊妹檔演出，另唔少觀眾十分期待！劇中2人身世悲慘，但原來劇外嘅2人都有個艱苦嘅童年，皆因2人早就經歷喪父之痛，並由母親身兼父職養大。不過兩姊妹亦十分孝順，就算派傳單定係執垃圾乜都肯做，只係為咗1件事……
楊卓娜楊茜堯難忘艱苦童年
小時候早就經歷父親離世的楊卓娜和胞妹楊茜堯 ，兩姊妹由母親一手盡心盡力養大，楊母一直身兼父職，還要面對經濟的重壓。作為單親媽媽，她不僅要承擔經濟的重擔，還要照顧家庭的日常需要。楊卓娜曾在訪問中透露，母親總是將最好的給予她們，即使生活條件有限，母親也從不讓她們感受到缺乏。
每當提起媽媽的辛勞和悉心的照顧，二人都不禁激動哽咽。
楊母對女兒教育從不吝嗇 堅持給她們學習各種興趣班
楊母為了讓女兒有更多學習機會、多參加不同興趣班，楊母決定打多份工來賺取更多的收入。從侍應到派發傳單，甚至是當清潔工倒垃圾，楊媽媽都毫無怨言地完成，只為了不讓經濟困難阻礙到囡囡的成長和學習。
楊卓娜曾透露媽媽當時每月的薪金有一至二百元，但只要她和妹妹說喜歡便會繳交學費讓她們學習例如書法、國畫、各種樂器班等等，楊卓娜坦言覺得自己比很多父母雙全的孩子幸福得多。
楊母再婚後仍打幾份工幫補家計
其後，楊媽媽攜兩女再婚，雖然婚後生活環境有所改善，但她仍會一個人打幾份工來幫補家計。兩姊妹自小十分孝順，會主動幫媽媽派傳單和倒垃圾，為的是想她儘快收工，但媽媽每次都會拒絕，向兩名女兒表示：
「你們不要啊！要專心讀書，讓我去倒便可以。」
楊母為女兒傾盡所有的真正原因：兩名女兒不能被看低
楊媽媽人生大部分時間和心機都操勞在兩名女兒身上，其實並非想好好養大她們這麼簡單，楊卓娜曾在專訪中透露箇中原因，楊母做任何事都是為了令她和妹妹開心和幸福，而最重要的是為了維護兩名女兒寶貴的尊嚴和名聲：
「即使她（楊媽媽）沒有老公，也覺得兩個女兒不能被看低。」
媽媽的用心良苦和傾盡所有，這都令楊卓娜和楊茜堯非常感觸， 二人也很衷心感激媽媽的養育之恩。
楊卓娜楊茜堯報答母親無私的養育之恩
家姐楊卓娜表示，無論是過去還是現在，她都深知母親對她和妹妹的愛是無價的。她希望通過自己的努力，能夠讓母親感到驕傲，並以實際行動來回報母親的養育之恩。
至於楊茜堯，除了會報答媽媽之外，她表示會更加珍惜目前所擁有的一切，包括自己的一對年幼子女。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、Instagram@tavia_yeung、Instagram@lennayeung、facebook@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩