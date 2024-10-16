黑色月光｜醉駕楊明演坐過監司機被網民狂吐槽 質疑戲份多過王浩信
《黑色月光》楊明 演司機仲有感情線
楊明在《黑色月光》飾演蔣家司機朱柏中，原來他的真正身份是余滿月（楊茜堯飾）從小認識的鄰居，為了幫她復仇而混入蔣家做臥底，而他和余曦晨（黃翠如飾）更有感情線！
有不少網民寸爆TVB搵楊明演司機是為了炒作話題：「笑死，《黑色月光》讓楊明演司機」、「要搞事還是TVB會搞事，楊明現實中酒駕被判刑，《黑色月光》裡就讓他演司機，真是不愁話題度」、「還安排他有坐牢出來、改過自新的設定～這屬於現身說法了～」
網民質疑楊明戲份多過主角王浩信
有網民更質疑楊明的戲份仲多過主角王浩信：「感覺是個重要角色，居然給了楊明」、「戲份比信號王多」、「現在TVB 40歲左右的確挺缺人」，又指現年43歲的楊明個樣太顯老：「保養得不太行，看起來快和曹永廉（現年60歲）同年了」。
有網民就建議司機朱柏中這個角色應該由馬貫東出演：「馬貫東演俊少的跟班看著很别扭，我覺得他應該去演楊明那個角色」、「你說得對，馬更適合司機這種角色」、「確實互換很合適～楊明外形很適合演跟三代鬼混的~」
楊明2020年醉駕一身酒氣拒測試
當年39歲的楊明，2020年8月凌晨駕車經半山時發生連環撞欄意外，由於他步履不穩送院，被懷疑醉駕，警方最後以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕他，事後楊明接受無綫《東張西望》訪問，未有交代有否飲酒，只表示因撞車而頭暈，當下未能做酒精測試，並為毀壞公物而致歉！
楊明醉駕意外後接受訪問，表示當時駕車途中突然分神，只記得「搶一搶軚」，之後一度「斷片」，卻全程避談事前是否有飲過酒。雖然死口唔認、公司隻字不提酒後駕駛，但警方在回應傳媒查詢時己經指出，楊明在車禍現場身上有酒氣、拒絕提供血液樣本，初步調查後，以「涉嫌拒絕提供血液樣本」將他拘捕。
楊明2023年出獄後突轉信仰由佛教徒變基督徒
2022年楊明被判不小心駕駛罪成入獄18天，其後在獄中度過了聖誕節及元旦新年。到2023年1月7日楊明刑滿出獄重獲自由，可以和家人及女友一起渡過農曆新年。楊明與女友莊思明原本都是佛教徒，出獄後有報道指他受到TVB高層樂易玲影響，改信了基督教，他亦坦言除了會讀聖經，還會返教會。