黑色月光

黑色月光｜醉駕楊明演坐過監司機被網民狂吐槽 質疑戲份多過王浩信

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曾因醉駕入獄的楊明，繼加入人氣處境劇《愛回家》後，近日亦有份演出新劇《黑色月光》，不過在劇中竟然飾演一名坐過監的司機，極速引起網民熱議！

《黑色月光》楊明 演司機仲有感情線

楊明在《黑色月光》飾演蔣家司機朱柏中，原來他的真正身份是余滿月（楊茜堯飾）從小認識的鄰居，為了幫她復仇而混入蔣家做臥底，而他和余曦晨（黃翠如飾）更有感情線！

有不少網民寸爆TVB搵楊明演司機是為了炒作話題：「笑死，《黑色月光》讓楊明演司機」、「要搞事還是TVB會搞事，楊明現實中酒駕被判刑，《黑色月光》裡就讓他演司機，真是不愁話題度」、「還安排他有坐牢出來、改過自新的設定～這屬於現身說法了～」

黑色月光 楊明以四眼Look扮司機，幫楊茜堯混入蔣家伺機復仇。（圖片來源：《黑色月光》劇照）
楊明以四眼Look扮司機，幫楊茜堯混入蔣家伺機復仇。（圖片來源：《黑色月光》劇照）
黑色月光 楊明是余家三姊妹的鄰居，同黃翠如有感情線。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
楊明是余家三姊妹的鄰居，同黃翠如有感情線。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 隨後劇情更會講到楊明再被拘捕。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
隨後劇情更會講到楊明再被拘捕。（圖片來源：《黑色月光》截圖）

網民質疑楊明戲份多過主角王浩信

有網民更質疑楊明的戲份仲多過主角王浩信：「感覺是個重要角色，居然給了楊明」、「戲份比信號王多」、「現在TVB 40歲左右的確挺缺人」，又指現年43歲的楊明個樣太顯老：「保養得不太行，看起來快和曹永廉（現年60歲）同年了」。

有網民就建議司機朱柏中這個角色應該由馬貫東出演：「馬貫東演俊少的跟班看著很别扭，我覺得他應該去演楊明那個角色」、「你說得對，馬更適合司機這種角色」、「確實互換很合適～楊明外形很適合演跟三代鬼混的~」

黑色月光 網民批評楊明個樣太顯老。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
網民批評楊明個樣太顯老。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 又質疑楊明的戲份仲多過王浩信。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
又質疑楊明的戲份仲多過王浩信。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 馬貫東劇中飾演俊少的跟班鄺永源，強姦了黃翠如，亦有不少戲份，但網民指他更適合演司機一角。（圖片來源：TVB）
馬貫東劇中飾演俊少的跟班鄺永源，強姦了黃翠如，亦有不少戲份，但網民指他更適合演司機一角。（圖片來源：TVB）

楊明2020年醉駕一身酒氣拒測試

當年39歲的楊明，2020年8月凌晨駕車經半山時發生連環撞欄意外，由於他步履不穩送院，被懷疑醉駕，警方最後以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕他，事後楊明接受無綫《東張西望》訪問，未有交代有否飲酒，只表示因撞車而頭暈，當下未能做酒精測試，並為毀壞公物而致歉！

黑色月光 出獄後楊明接受TVB娛樂新聞台訪問，指得到女友莊思明傳話，知道公司不會放棄他，非常感恩。（圖片來源：TVB）
出獄後楊明接受TVB娛樂新聞台訪問，指得到女友莊思明傳話，知道公司不會放棄他，非常感恩。（圖片來源：TVB）

楊明醉駕意外後接受訪問，表示當時駕車途中突然分神，只記得「搶一搶軚」，之後一度「斷片」，卻全程避談事前是否有飲過酒。雖然死口唔認、公司隻字不提酒後駕駛，但警方在回應傳媒查詢時己經指出，楊明在車禍現場身上有酒氣、拒絕提供血液樣本，初步調查後，以「涉嫌拒絕提供血液樣本」將他拘捕。

黑色月光 除了醉駕外，楊明又曾於2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，法院被判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880元。（圖片來源：新傳媒資料庫）
除了醉駕外，楊明又曾於2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，法院被判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880元。（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊明2023年出獄後突轉信仰由佛教徒變基督徒

2022年楊明被判不小心駕駛罪成入獄18天，其後在獄中度過了聖誕節及元旦新年。到2023年1月7日楊明刑滿出獄重獲自由，可以和家人及女友一起渡過農曆新年。楊明與女友莊思明原本都是佛教徒，出獄後有報道指他受到TVB高層樂易玲影響，改信了基督教，他亦坦言除了會讀聖經，還會返教會。

黑色月光 當日TVB亦有派員到現場拍攝楊明出獄情況。（圖片來源：TVB）
當日TVB亦有派員到現場拍攝楊明出獄情況。（圖片來源：TVB）
黑色月光 楊明在劇集《婚姻合伙人》中亦坐過監。（圖片來源：TVB）
楊明在劇集《婚姻合伙人》中亦坐過監。（圖片來源：TVB）
黑色月光 出獄後的楊明在去年開始突然加入《愛回家》，飾演「虹豆沙湯遠」，引來許多網民投訴。（圖片來源：微博@莊思明）
出獄後的楊明在去年開始突然加入《愛回家》，飾演「虹豆沙湯遠」，引來許多網民投訴。（圖片來源：微博@莊思明）

撰文：東方新地圖片來源：《黑色月光》劇照及截圖、微博@楊明、新傳媒資料庫、TVB、微博@莊思明

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