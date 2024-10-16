黑色月光｜楊茜堯自信超越佘詩曼《新聞女王》 13字霸氣回應唔怕同韓劇比較
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由優酷視頻和TVB聯合製作的台慶劇《黑色月光》，由《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，並由關文深及權香蘭聯合監製。以「爽感復仇」作為主打的《黑色月光》，將於10月28日起，逢周一至周五晚翡翠台九點半播出，主要演員楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭峰、馬貫東、何廣沛及張㯋康等。
楊茜堯自信《黑色月光》超越佘詩曼
為配合「黑色月光」熱，楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威等日前親往內地四出宣傳，並要應付現場主持的連番尖銳提問。當中楊茜堯被問到覺得劇中角色Moon姐能否超越《新聞女王》的Man姐（佘詩曼飾）時，即霸氣回應謂：「信心一定有的，我們兩個代表不同的女性、不同的工作崗位，我們都有自己的魅力。如果社會上真的有這兩個女人存在的話，男人都要站在另外一邊（意思靠邊站），我們都是女王。」成功贏得全場掌聲。
楊茜堯唔怕同韓劇《黑暗榮耀》比較
另被問到怕否新劇被拿來與經典復仇主題韓劇《黑暗榮耀》作比較時，楊茜堯再度霸氣回應直指不害怕，並大方笑指有比較才有進步：「我有信心我們的熱度會更高的。」而馬志威亦機智地接話回應謂：「因為我們有更多的港式內容在劇集裏。」
《黑色月光》楊茜堯演復仇者 黑化到盡頭
另一方面，《黑色月光》則由楊茜堯主演，與王浩信、林夏薇等重量級演員共同演繹一個結合懸疑、暗黑元素的復仇故事。楊茜堯在劇中飾演的角色經歷了深重的創傷，決心成為復仇者，對曾經傷害她的人展開報復。這部劇被視為是香港版的《黑暗榮耀》，而日前預告片一推出，即刻惹來網民熱議。大家都大讚楊茜堯演技超班，紛紛期待劇集的播出。
圖片來源：微博圖片、IG@charmaine_sheh、《黑色月光》預告截圖、《黑色月光》