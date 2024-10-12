黑色月光｜一文看清楊茜堯復仇名單4人聯手報仇超痛快
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TVB台慶劇《黑色月光》在10月9日率先在內地網站播出。韓版《黑色榮耀》是因為女主被校園欺凌而復仇；而《黑色月光》則因楊茜堯和細妹被強姦，聯手王浩信、林夏薇和黃翠如等人展開復仇大戰。以下就為大家簡單介紹一下《黑色月光》楊茜堯的終極復仇名單！
一文看清楊茜堯復仇名單：
1）蔣基俊（馬志威飾演）：楊茜堯頭號目標
早在預告片中，已經提及到楊茜堯年前是被有錢仔蔣基俊（馬志威飾演）落藥強姦，當中涉及手扣鎖手及強吻情節，令蔣基俊成為楊茜堯報仇大計的頭號目標。
2）鄺永源（黃鍵豐飾演）：強姦楊茜堯劇中妹妹
在劇集《黑色月光》中，除了楊茜堯被強姦之外，就連劇中妹妹黃翠如（余曦晨）都被侵犯，而犯人就是蔣基俊的跟班鄺永源（黃鍵豐飾演），令其成為楊茜堯第二個復仇目標。
3）蔣哲賢（尹揚明飾演）：包庇兒子強姦案
楊茜堯的第三個復仇目標，就是當年包庇強姦犯兒子的富商蔣哲賢（尹揚明飾演），當時蔣哲賢暗中收買人隱瞞真相，不但令兒子成功逃過法網，更反過來冤枉楊茜堯劇中爸爸，令其含冤坐牢。
4）陳幸芳（文雪兒飾演）：包庇兒子強姦案
5）莫振強（林景程飾演）：被收買隱藏強姦案
當時被蔣哲賢收買的正是警察莫振強（林景程飾演），當時莫振強刻意隱瞞強姦案件，令楊茜堯家破人亡。據知，楊茜堯最後將會利用莫振強的兒子莫家朗進行報仇，認真夠曬狠。
圖片來源：《黑色月光》截圖