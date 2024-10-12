黑色月光｜一文看清楊茜堯復仇名單4人聯手報仇超痛快

TVB台慶劇《黑色月光》在10月9日率先在內地網站播出。韓版《黑色榮耀》是因為女主被校園欺凌而復仇；而《黑色月光》則因楊茜堯和細妹被強姦，聯手王浩信、林夏薇和黃翠如等人展開復仇大戰。以下就為大家簡單介紹一下《黑色月光》楊茜堯的終極復仇名單！

