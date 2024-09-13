黑色月光｜最新預告5大重點逐個捉！視后被鎖手侵犯＋騎乘畫面曝光
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由兩大視后楊視堯和林夏薇主演的TVB復仇新劇《黑色月光》備受觀眾期待，有指將於今年台慶檔開播，近日劇集釋出預告片，當中有好多出位場面，睇到網民嘩嘩聲！現在就率先來盤點一下預告中的5大重點：
《黑色月光》預告5大重點率先睇
1. 楊茜堯慘被鎖手侵犯
今次預告揭示了楊茜堯復仇的原因，係因為年青時被有錢仔馬志威落藥強姦，更有用手扣鎖手強吻的畫面，張力十足！為了復仇她處心積慮接近馬志威，但預告見到她再次被馬志威壓倒，似乎再被性侵！
2. 廖慧儀演楊茜堯年青版
劇中楊茜堯的年青版由28歲「狂野空姐」廖慧儀飾演，少有拍劇經驗的她似乎出場戲份不算多，但有喊住兼被鎖手侵犯的激烈場面，相信會成為全劇話題之一。
3. 林夏薇低胸色誘馬志威
林夏薇著白色性感低胸睡衣以騎乘姿勢色誘老公馬志威的場面在預告中亦是焦點之一，被馬志威推開後，更見到林夏薇坐在床上的正面Deep V性感造型，非常誘人！
3. 馬志威做奸角戲份超重
有不少網民對在預告中戲份頗重的奸角馬志威十分好奇，馬志威曾拍過《第一次不是你》、《入鐵籠》、《忽然心動》及《12日》等香港電影，較為內地觀眾熟悉的角色，則是劇集《三十而立》的渣男梁正賢。
4. 三姊妹家嘈屋閉楊茜堯被孤立
楊茜堯同真家姐楊卓娜及黃翠如在劇中飾演三姊妹，今次預告三人都有出現，仲發生爭吵，其中見到楊茜堯和黃翠如都眼濕濕，但大家姐楊卓娜為維護細妹黃翠如而鬧爆二妹楊茜堯。
撰文：東方新地圖片來源：《黑色月光》預告截圖、廖慧儀IG、《三十而已》微博