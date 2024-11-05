黑色月光丨楊茜堯漸進式恥笑玩殘馬貫東 狠爆眼神大騷視后功架
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由優酷視頻和TVB聯合製作的台慶劇《黑色月光》，由《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，並由關文深及權香蘭聯合監製，逢周一至周五晚翡翠台九點半播出，主要演員楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等。
楊茜堯漸進式恥笑玩殘馬貫東網民：唔使講嘢都知佢諗緊咩
昨晚（4日）劇情講述余滿月Moon姐（楊茜堯飾）為了令仇人蔣基俊（馬志威飾）盡快跌入圈套，以債務威脅蔣基俊跟班Barry（馬貫東飾）助攻。昨晚Moon姐VS Barry場口，在近乎兩分鐘的場口楊茜堯雖然只有四句對白，「你想點」、「你唔係諗住同蔣基俊講呀嘛？」、「你係咪傻架？」等；但楊茜堯憑「連環眼神殺」及視后級「表情包」，配以漸進式「奸險冷笑」再到「大聲勝利恥笑」，還有側頭及擰轉面大笑等動作神配合，成功展現了深藏不露、諗計仔應付、盛怒、不恥、勝券在握、奸險、狠毒、以賴皮抵制賴皮等多重情緒，最後以一個極度不易話為的精神面貌吐出一句：「其實我份人好易話為架咋」，令場口張力十足，爽感十足！
不過當不用面對壞人，楊茜堯的表情即180度大不同，例如對著親妹曦晨（黃翠如飾）時總是一臉憐愛，開心的時候眼神更會帶著笑意，難怪獲網民大讚全能型。網民留言：「楊枱（楊茜堯）拎硬視后」、「唔使講嘢都知佢諗緊咩」、「楊做奸角好似呢套咁，有種令人心寒嘅感覺，同阿旺一樣，真係奸又得、正義又得」。
https://www.youtube.com/watch?v=ir-gccWBlQE
圖片來源：TVB