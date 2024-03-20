黑色月光 楊茜堯

黑色月光｜楊茜堯招牌奸笑再現預告片 網民超期待：現代版姚金鈴

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韓劇《黑暗榮耀》去年紅爆全球，早前傳出《新聞女王》監製鍾澍佳為楊茜堯度身訂造港版《黑色月光》，並邀請到兩屆視帝王浩信、林夏薇等人出演。日前，《黑色月光》最新預告片曝光，一眾演員神還原韓國原作之餘，楊茜堯的招牌奸笑再度登場，令一眾網民都表示非常期待！

《黑色月光》楊茜堯招牌奸笑再現

TVB在去年12月落實開拍新劇《黑色月光》，將有楊茜堯、王浩信、林夏薇、黃翠如、楊卓娜等人出演。楊茜堯今次時隔7年回巢拍劇，據知角色將會與韓劇《黑暗榮耀》女主角宋慧喬的角色相似，均是以被霸凌多年的女主角，對當年的霸凌者進行狠心復仇計畫為主題。

日前《黑色月光》的最新預告片曝光，楊茜堯無論氣場還是造型都非常霸氣，楊茜堯在片中都多次露出其招牌奸笑，光看預告片已經令網民們都非常期待。

（圖片來源：《黑色月光》截圖）
楊茜堯無論眼神定表情都超霸氣。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
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楊茜堯在劇中將會惡鬥林夏薇。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
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王浩信將會飾演男主角。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
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網民都指楊茜堯同宋慧喬的造型似到十足十。（圖片來源：《黑暗榮耀》劇照）

網民超期待：現代版姚金鈴

預告片一曝光即刻惹來網民熱議，網民都紛紛大讚楊茜堯夠霸氣，更指其兇狠眼神就如當年的《宮心計》的「姚金鈴」：「完全就是現代版姚金鈴」、「你看她眼神多狠，跟以前的姚金鈴一模一樣」、「她看起來會幹死所有人」、「楊怡看著是完全不需要耍心眼的強」、「果然是楊怡呀之前就是如果翻拍誰比較合適就有人說楊怡」、「這種帶感的復仇爽劇真的yyds，楊怡演黑化角色真的很有感，期待餘滿月」等。

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網民更指《黑色月光》楊茜堯就像現代版的姚金玲。（圖片來源：微博截圖）

楊茜堯做港版宋慧喬

無綫去年台慶劇《美麗戰場》由葉念琛編劇加執導，最初曾被稱為港版《Penthouse上流戰爭》，今年韓劇《黑暗榮耀》紅遍亞洲，近日就有指TVB監製鍾澍佳拍完《新聞女王》後，計劃開拍港版《黑暗榮耀》，並搵來楊茜堯（前名楊怡）重返娘家，擔演港版宋慧喬，惡鬥另一視后林夏薇！

黑色月光 楊茜堯
韓劇《黑暗榮耀》去年12月30日在Netflix首播，第二季則於今年3月10日上架。（圖片來源：《黑暗榮耀》海報）
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宋慧喬劇中留著肩上短髮，顯得較為幹練和成熟。（圖片來源：《黑暗榮耀》劇照）
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楊茜堯近日髮型亦Keep住肩上長度。（圖片來源：IG@lawhimmm）

楊茜堯《家族榮耀》忠變奸出色過《美麗戰場》陳瀅

楊茜堯於去年頭播的無綫劇《家族榮耀》將演技發揮得淋漓盡致，在劇集中一開始不爭不搶的她，最終為了自己的利益亦全面進行反擊，楊茜堯更掉低車禍壓於車廂中的丈夫黃浩然，一個人逃離現場，眼白白睇住個老公被炸死！繼而拋下一句「你要攞走我所有嘢，就唔好怪我」！楊茜堯由忠變奸的演繹獲讚仲出色過陳瀅《美麗戰場》的表現，要演繹宋慧喬的暗黑復仇角色無難度。

黑色月光 楊茜堯
楊茜堯由忠變奸的演繹明顯出色過陳瀅《美麗戰場》的表現，可惜被無視。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
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狠樣出晒嚟！（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
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劇中楊茜堯拋低車內的丈夫黃浩然任由他炸死，一個人逃離現場。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

楊茜堯相隔7年返娘家拍劇

有報道這部港版《黑暗榮耀》已暫名為《黑色月光》，預定將於12月開拍，而楊茜堯角色設定與《黑暗榮耀》中的宋慧喬相似，都是在中學時被欺凌及虐待，長大後處心積累復仇。楊茜堯對上演出的TVB劇是2017年的《再創世紀》，今次將是她相隔7年再返娘家拍劇。

黑色月光 楊茜堯
楊茜堯自2021年12月誕下細仔後，首次復出拍劇。（圖片來源：IG@tavia_yeung）

與楊卓娜首次姊妹檔上陣

劇中反派將由罕有演奸角的視后林夏薇飾演，兩人之前已在《收規華》中合作過。楊茜堯家姐楊卓娜亦有份參演這部劇集，原來今次是她首度同楊茜堯合作拍劇，兩人在劇中亦將扮演兩姊妹。報道指劇集原本安排在11月開鏡，但因男主角仍未有定案，所以要延遲到12月才開拍。

黑色月光 楊茜堯
《收規華》已是2015年作品，現在林夏薇已升呢視后。（圖片來源：《收規華》截圖）
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楊卓娜與細妹楊茜堯曾同在TVB多年，原來從未合作拍劇過。（圖片來源：IG@lennayeung）

楊茜堯之前連失《新聞女王》及《家族榮耀2》女主角

TVB近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘，早前傳出為救亡，TVB重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊茜堯回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。對於鍾澍佳開新劇《新聞女王》，楊茜堯曾接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，但如果有好劇本都仲想拍劇。不過最後《新聞女王》和《家族榮耀之繼承者》兩劇的女主角都是由佘詩曼擔演，看來《宮心計》的「三好」和「金鈴」，兩個只能活一個。

黑色月光 楊茜堯
09年在《宮心計》一劇中明爭暗鬥，劇外亦因為爭獎不和，14年後佘詩曼和楊怡被指齊齊回巢，但最後都未有機會再合體拍劇。 （圖片來源：《宮心計》劇照）
黑色月光 楊茜堯
佘詩曼和楊怡均是好戲花旦。（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊茜堯曾稱想專心湊小朋友

楊茜堯在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢後她主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊茜堯兩年抱兩，細仔在前年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》。

黑色月光 楊茜堯
現階段楊茜堯口講話想專心家庭，始終前年尾細仔才出世，不過她亦唔排除會復出拍劇。（圖片來源：IG@tavia_yeung）

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圖片來源：IG@tavia_yeung、IG@lawhimmm、IG@lennayeung、IG@charmaine_sheh、《黑色月光》截圖、微博截圖、《黑暗榮耀》海報、劇照及截圖、《收規華》截圖

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