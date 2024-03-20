黑色月光｜楊茜堯招牌奸笑再現預告片 網民超期待：現代版姚金鈴
《黑色月光》楊茜堯招牌奸笑再現
TVB在去年12月落實開拍新劇《黑色月光》，將有楊茜堯、王浩信、林夏薇、黃翠如、楊卓娜等人出演。楊茜堯今次時隔7年回巢拍劇，據知角色將會與韓劇《黑暗榮耀》女主角宋慧喬的角色相似，均是以被霸凌多年的女主角，對當年的霸凌者進行狠心復仇計畫為主題。
日前《黑色月光》的最新預告片曝光，楊茜堯無論氣場還是造型都非常霸氣，楊茜堯在片中都多次露出其招牌奸笑，光看預告片已經令網民們都非常期待。
網民超期待：現代版姚金鈴
預告片一曝光即刻惹來網民熱議，網民都紛紛大讚楊茜堯夠霸氣，更指其兇狠眼神就如當年的《宮心計》的「姚金鈴」：「完全就是現代版姚金鈴」、「你看她眼神多狠，跟以前的姚金鈴一模一樣」、「她看起來會幹死所有人」、「楊怡看著是完全不需要耍心眼的強」、「果然是楊怡呀之前就是如果翻拍誰比較合適就有人說楊怡」、「這種帶感的復仇爽劇真的yyds，楊怡演黑化角色真的很有感，期待餘滿月」等。
楊茜堯做港版宋慧喬
無綫去年台慶劇《美麗戰場》由葉念琛編劇加執導，最初曾被稱為港版《Penthouse上流戰爭》，今年韓劇《黑暗榮耀》紅遍亞洲，近日就有指TVB監製鍾澍佳拍完《新聞女王》後，計劃開拍港版《黑暗榮耀》，並搵來楊茜堯（前名楊怡）重返娘家，擔演港版宋慧喬，惡鬥另一視后林夏薇！
楊茜堯《家族榮耀》忠變奸出色過《美麗戰場》陳瀅
楊茜堯於去年頭播的無綫劇《家族榮耀》將演技發揮得淋漓盡致，在劇集中一開始不爭不搶的她，最終為了自己的利益亦全面進行反擊，楊茜堯更掉低車禍壓於車廂中的丈夫黃浩然，一個人逃離現場，眼白白睇住個老公被炸死！繼而拋下一句「你要攞走我所有嘢，就唔好怪我」！楊茜堯由忠變奸的演繹獲讚仲出色過陳瀅《美麗戰場》的表現，要演繹宋慧喬的暗黑復仇角色無難度。
楊茜堯相隔7年返娘家拍劇
有報道這部港版《黑暗榮耀》已暫名為《黑色月光》，預定將於12月開拍，而楊茜堯角色設定與《黑暗榮耀》中的宋慧喬相似，都是在中學時被欺凌及虐待，長大後處心積累復仇。楊茜堯對上演出的TVB劇是2017年的《再創世紀》，今次將是她相隔7年再返娘家拍劇。
與楊卓娜首次姊妹檔上陣
劇中反派將由罕有演奸角的視后林夏薇飾演，兩人之前已在《收規華》中合作過。楊茜堯家姐楊卓娜亦有份參演這部劇集，原來今次是她首度同楊茜堯合作拍劇，兩人在劇中亦將扮演兩姊妹。報道指劇集原本安排在11月開鏡，但因男主角仍未有定案，所以要延遲到12月才開拍。
楊茜堯之前連失《新聞女王》及《家族榮耀2》女主角
TVB近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘，早前傳出為救亡，TVB重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊茜堯回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。對於鍾澍佳開新劇《新聞女王》，楊茜堯曾接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，但如果有好劇本都仲想拍劇。不過最後《新聞女王》和《家族榮耀之繼承者》兩劇的女主角都是由佘詩曼擔演，看來《宮心計》的「三好」和「金鈴」，兩個只能活一個。
楊茜堯曾稱想專心湊小朋友
楊茜堯在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢後她主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊茜堯兩年抱兩，細仔在前年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！