TVB神劇《黑色月光》衝出國際｜楊茜堯「復仇女王」造型曝光撼贏全球 為港爭光！
《黑色月光》宣傳片奪GEMA銅獎 揭楊茜堯暗黑內心世界
TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（CID）憑著劇集《黑色月光》的宣傳片，在國際舞台上大放異彩，於今日公布的「2025 全球電視/串流娛樂營銷大獎」中，喜獲「劇集宣傳片」銅獎。這次得獎的宣傳片意念極具巧思，完全聚焦於刻畫女主角楊茜堯內心世界的陰暗面，以呼應「Darkside of the Moon」的劇集主題。製作團隊更特別打造出「內心藝廊」的場景，透過視覺衝擊呈現其破碎的靈魂以及復仇的決心。影片以史詩式的宏大感覺，宣告「復仇女王」余滿月強勢歸來，成功為楊茜堯這部萬眾期待的回歸作打響頭炮，贏得國際認同。
幕後功臣吳鏡輝同獲銀獎 靠AI玩轉武俠風
除了《黑色月光》團隊外，TVB另一位幕後猛將亦同樣獲得國際獎項肯定！助理編導吳鏡輝（Moses）憑藉其卓越的創意，勇奪「最佳新晉幕後製作／營銷／設計」銀獎。他亦是另一部劇集《說英雄誰是英雄》主題曲《英雄傳奇》宣傳片的主腦。吳鏡輝將昔日的攝影師專業完美融入設計中，有感相片與影片所表達的人像質感大有不同，他特意透過Stop Motion技術，從超過5,000張人像照中精心挑選並整合，再配合AI技術，最終打造出別樹一幟的漫畫風格宣傳片。他更破格地將武俠江湖元素與Y2K玩味風格crossover，為劇集注入強烈的現代感，創意十足。
GEMA大獎前身猛料十足 國際娛樂營銷界奧斯卡
這次TVB能夠連奪兩獎，絕對是為港爭光，因為GEMA大獎在行內享負盛名，是國際娛樂行銷界最具代表性的獎項之一。其前身為歷史悠久的Promax Awards，最早可追溯至1950年代，被譽為業界的「奧斯卡」。近年品牌重塑後，由Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences主辦，並全新定位為GEMA Awards，專注表揚全球在電影、電視與串流、音樂、體育及電子遊戲等領域中，擁有最出色策略及創意的市場推廣作品。能夠在雲集全球頂尖高手的競賽中脫穎而出，足證TVB的製作水平已達國際級數。
楊茜堯復仇女王Look引爆期待 劇迷等睇視后級鬥法
《黑色月光》宣傳片在國際上先拔頭籌，無疑為劇集打下一支強心針，更成功引爆劇迷的期待值。楊茜堯自從離巢後鮮有在港產劇露面，這次以「復仇女王」的暗黑角色回歸，本身已極具話題性。如今宣傳片再獲國際大獎加持，證明了劇集在美學風格與故事張力上都落足心機，絕非普通製作。不少觀眾都表示對楊茜堯的視后級演技大鬥法翹首以待，急不及待想看到這位好戲之人，如何演繹一個靈魂破碎、內心充滿掙扎的複雜角色，預料劇集播出時將會掀起全城追劇熱潮。