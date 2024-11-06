黑色月光｜煒烈陪伴亡妻抗病15年不離不棄 私下極寵妻做1事超感人
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台慶劇《黑色月光》現正熱播中，昨晚（4日）一集，鄺永源（Barry，馬貫東 飾）因沉迷賭博以致賭債愈來愈多，更冇錢還，而演「收數佬」的煒烈亮相，要求對方還錢，雖然他只是幾句對白已令觀眾感受到其演戲的功力，更指烈哥屢演惡形惡相角色，但每次都令觀眾有新鮮感，演技無庸置疑！
煒烈曾火爆鬧亞視大老闆
現年72歲的烈哥曾活躍於70、80年代影視圈，原名劉永偉的他於1974年時憑參加第三期TVB藝訓班而入行，出道未幾即跟蕭芳芳合演電影《跳灰》，其後被麗的電視（亞洲電視）羅致旗下，多年來演出逾過百部作品，烈哥年輕時性格火爆，甚至曾經衝入房鬧亞視大老闆，但他表示近年已「收晒火」。早前他在《婚後事》演羅子溢的父親相當搶鏡，令人印象深刻。
陪伴太太抗病花近5百萬
在劇中經常見到烈哥火爆兇惡一面，惟現實中他是「愛妻號」，曾表示：「做男人，講得出就要做得到。」他跟太太Amy結婚10年一直恩愛如昔，他曾受訪稱太太Amy跟其拍拖不久即患上乳癌，最後成功抗癌，二人更在2013年拉埋天窗。
惟大約5、6年前太太癌症復發，癌細胞更轉移到骨骼，其後確診患上骨癌，太太更要定期打針抗癌，他指每次打針要兩、三萬，足足打了五年。直至2022年，由於癌細胞移位到瘠骨，結果3星期內太太做了兩次大手術，當時烈哥陪伴左右，成為對方最大支柱。
即使陪伴太太抗病15年，煒烈稱這些年共花近5百萬仍認為值得，更指當時太太的心願便是希望他努力生活下去。
不過太太離世後，煒烈未能走出喪妻之痛，更因而患上抑鬱症以及驚恐症，要長期食藥，可見他對太太的情義有多深。及後，他跑步做運動，更重返劇組，跟演員閒聊下，心情才逐漸好轉，相信即使今生緣份已盡，煒烈亦望來生再見。
圖片來源：TVB、煒烈@Facebook